Juncker Gutarres’le Kıbrıs sorununu görüşecek

Avrupa Komisyonu Baş Sözcü Margaritis Schinas`ın açıklamasına göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 20-21 Nisan`da düzenlenecek olan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar toplantılarına katılmak üzere Washington DC`ye gidecek.

Başkan Juncker, Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komiser Johannes Hahn ve Komiser Pierre Moscovici, bu çerçevede değişik etkinliklerde Avrupa Komisyonu`nu temsil edecekler.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Müdürleri toplantıları da bu çerçevede yapılacak. Jean Claude Juncker, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim,

IMF İdari Müdürü Christine Lagarde ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüşecek.

Komisyon Baş Sözcüsü Schinas, KHA`na Kıbrıs sorununun doğal olarak Başkan ve Genel Sekreterin görüşmelerinde yer alacağını söyledi.

Juncker, Avrupa Bankası Yeniden Yapılanma ve Gelişim Başkanı Sir Suma Chakrabarti, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, Avrupa Gelişim Bankası Konseyi Müdürü Rolf Wenzel, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun, Asya Gelişim Bankası Başkanı Takehiko Nakao, Afrika Gelişim Bankası Başkanı Akinwumi Adesina ve Inter Amerikan Gelişim Bankası Başkanı Luis Alberto Moreno ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.