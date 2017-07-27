Juncker, Akıncı ve Anastasiadis’e Ortak Mektup Gönderdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ortak bir mektup göndererek, Avrupa Komisyonu’nun, gerek çözüm öncesinde gerekse de çözüm sonrasında, müktesebata uyum hazırlıkları bağlamında ortaya konan çabada taraflara yardımcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çözüme ulaşılacak her yolun değerlendirilmesi ve köprüler kurulması gerektiğini ifade eden Juncker, kendisinin ve Komisyon’un bu süreçte adadaki iki tarafın her zaman yanında duracağını belirtti.

Juncker, BM’nin müzakere sürecindeki eşitlik prensibi uyarınca kullandığı “Kıbrıs Türk Toplum Lideri” ve “Kıbrıs Rum Toplum Lideri” sıfatlarıyla hitap ettiği ortak mektubunda, çözüme ulaşılamamış olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Konferansı ile ilgili hayal kırıklığının ileride bir çözüme engel teşkil etmemesi gerektiğini, tüm Kıbrıslılar için ortak bir Avrupalı gelecek doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Son iki yılda liderlerin önderliğinde kaydedilen eşsiz ilerlemeye vurgu yapan Juncker, siyasi bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalara devam edilmesi çağrısında da bulundu.

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Juncker: Kıbrıs sorununa bulunacak herhangi bir çözüm Avrupalı bir çözüm olmalıdır

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kıbrıs sorununa bulunacak olan herhangi bir çözümün Avrupalı bir çözüm olmasının önemine işaret ederek “çünkü Avrupa Birliği Kıbrıs’ta kalıcı bir barış ve her iki toplumun refahı ve aynı zamanda, bölgede istikrarın sağlanması için daha çok perspektifler yaratabilir” dedi.

Başkanlık Sarayından yapılan yazılı bir açıklamaya göre, Juncker, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’e çarşamba günü bir mektup gönderdi.

Juncker, mektubunda, “Avrupa Birliği’nin iki toplumun tarihi ilişkilerinin daha da güçlenmesi amacıyla güçlü bir çerçeve sağlıyor. Kıbrıs sorununa bulunacak her hangi bir çözüm Avrupalı bir çözüm olması gerekir” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, hem şahsen hem de Avrupa Komisyonunun Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları desteklediğini de vurguladı.

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