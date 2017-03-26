Juncker: ABD’ye ‘Savaş çıkar’ dedim…Trump AB’nin önemini ve tarihini anlamıyor

AB’nin temellerinin atılmasının 60. yıldönümü kutlamalarına geçmeden önce Financial Times’a konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Birlik olmazsa neler yaşanabileceğine dair öngörülerini paylaştı. Juncker, ABD Başkanı Trump’ı da AB’nin önemini kavrayamamak ve Avrupa’nın tarihini anlamamakla suçladı.

AB’nin kurulmasının yolunu açan Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60. kuruluş yıldönümünde İtalya’da düzenlenecek zirve öncesi İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, üye ülkeleri ‘İngiltere gibi olup Birlik’ten ayrılmaya özendiren’ ABD Başkanı Donald Trump’a seslendi.

Trump’ın İngiltere’nin AB’den ayrılmasına (Brexit) gösterdiği ilginin sinir bozucu ve şaşırtıcı olduğunu söyleyen Juncker, bu durumun Trump’ın Avrupa’nın karmaşık tarihi konusunda en ufak bir fikri olmadığını gösterdiğini savundu.

NATO ve AB yetkilileriye görüşmek için 28 Şubat’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e de bu uyarılarını ilettiğini aktaran Juncker, şöyle devam etti: “Pence’e ‘Böyle söylemeyin, diğer üyelere Birlik’ten ayrılma çağrısı yapmayın, AB çökerse Balkanlar’ın batısında savaş çıkar’ dedim. Bu ülkeleri tek başına bırakırsak —Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti, Makedonya, Arnavutluk ve tüm o ülkeler- yine savaş çıkar.”

‘AVRUPALILARI KORKUTUYOR, SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE İLK KEZ BÖYLE BİR ABD BAŞKANI GÖRÜYORUZ’

Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemiyle Avrupalıları korkuttuğunu söyleyen Juncker, “Savaş sonrası dönemde ilk kez bir Amerikan başkanı Avrupa işleriyle ilgilenmediği izlenimi veriyor” dedi.

‘AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK İLE KONUŞURKEN BENLE KONUŞTUĞUNU SANMIŞTI’

Gelecek ay ABD’yi ziyaret etmeyi planladığını ama Trump’la görüşüp görüşmeyeceğinin belli olmadığını belirten Juncker, “Ayarlamaya çalışıyorlar ama Trump’ın başka öncelikleri var. Bu arada Avrupa ile ilgili hiçbir şeyi anlamıyor. Telefonla AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’la konuşurken, konuştuğu kişinin ben olduğumu sanmıştı” hatırlatması yaptı.

Juncker, ocakta Alman BR kanalına verdiği demeçte “Trump, Tusk’la telefonda görüştü ama ikimizi karıştırdı. Uluslararası politika böyle bir şey. Her şey detaylarda gizli” demişti.

Trump, ABD’deki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra verdiği bir röportajda “Avrupa Birliği’ne baktığınızda Almanya’yı görüyorsunuz. Aslında (AB), Almanya için bir araç. Bu nedenle İngiltere’nin AB’den çıkmasını çok akıllıca buluyorum” diye konuşmuştu. Ayrıca, AB’nin dağılmanın eşiğinde olduğu savunmuştu.

Trump, şubatta Reuters ajansına verdiği demeçte ise ‘saf değiştirip’ “AB… tamamen destekliyorum. AB’nin harika bir şey olduğunu düşünüyorum, eğer onlar mutluysa. Onlar mutluysa ben de destekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GERÇEK OLMAYACAK, AB’NİN 100. YILDÖNÜMÜNÜ DE KUTLAYACAĞIZ’

Bu arada Juncker, Alman ZDF kanalına verdiği demeçte de AB’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ konseptini hiçbir zaman desteklemediğini ve böyle bir konseptin asla gerçek olmayacağını söyleyen Juncker, “AB’nin 100. yıldönümünü de kutlayacağız” diye konuştu.

Ajanslar-RS