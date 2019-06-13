Jean Claude Juncker:Kıbrıs sorunu için “Çok yaklaşmıştık ama buhar olup uçtu “(english)

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere yapılmasında başarıya çok yaklaşıldığını ama başarılamadığını belirtti.

Brüksel’de Politico’yla mülakatında Junker, görevi süresince Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılamamasından ‘üzüntü’ duyduğunu ifade etti.

Geçen 5 yıl içindeki en büyük üzüntüsünün ne olduğu sorusunu yanıtlayan Avrupa Komisyonu Başkanı şöyle dedi:

“Çok var. Ama başarılarımı sorarsanız o zaman hiç durmadan sayabilirim.”

“Bazı üzüntülerim var daha küçük ama daha önemli olanlar. Bu doğrultuda çok çaba sarf ettiğim halde Kıbrıs sorununa iyi bir son getiremediğim için üzgünüm. Orada başladım. Defalarca Kıbrıs’ı ziyaret ettim, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve Türk toplumunu. Çok yakındık ama buhar olup uçtu.”

—————

Sosyal medyadan uzak duruyorum

ABD ile yürütülen ticari görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “Trump bana ‘Jean-Claude, sen acımasız bir katilsin’ dedi. Bence o sözü bir iltifattı, ancak emin değilim” ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), ikili ticaret anlaşması konulu müzakerelere hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump da, Brexit süreci tamamlandıktan sonra AB ve İngiltere ile büyük ticaret anlaşması beklentisinde olduğunu açıklamıştı.

Brüksel’deki bir POLITICO etkinliğinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, Trump’la ilgili konuşarak “Onu bir insan olarak seviyorum” dedi ve “Trump’ın yaptığı hatalardan oluşan uzun listeyi sizin önünüzde sunamam” ifadelerini kullandı ve ‘Amerikalı dostlarının’ Avrupa’yı çok iyi tanımadığını belirterek “Ve ABD başkanı da muhataplarının kendisine ‘Haklı değilsin Trump’ demesine alışkın değil” dedi.

‘BENCE BİR İLTİFATTI AMA EMİN DEĞİLİM’

Juncker ayrıca, geçen yılın Haziran ayında Kanada’da düzenlenen G-7 zirvesinde Trump’la yaptığı görüşmeyi anlatarak şunları söyledi:

“Trump bana ‘Jean-Claude, sen acımasız bir katilsin’ dedi. İlk kez Lüksemburg ABD için bu denli bir tehlike yaratıyordu. Bence o sözü bir iltifattı, ancak emin değilim.”

Avrupalıların ABD başkanına ilişkin hatalı bir duruş sergilediklerini de söyleyen Juncker, “Bence Avrupalılar bir hata yaptılar, Trupm saygıyı hak ediyor çünkü o bir ABD Başkanı” ifadelerini kullandı.

‘EŞİM ‘TRUMP’I ÖPME’ DEDİ’

Öte yandan Juncker, 2018’de ABD’nin başkentinde ticari görüşmelere başlamadan önce eşinin kendisini “Donald Trump’ı öpme” uyarısında bulunduğuna ilişkin bir şaka da yaptı.

Kha-Ajanslar-Rs

https://www.politico.eu/article/juncker-commission-european-union-tusk/