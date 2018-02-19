Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ‘Eğer uluslararası politikada aktif olmak istiyorsak AB karar alma süreçlerini basitleştirmeliyiz.’ dedi.

Juncker, Almanya’da gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

AB’nin kuruluş aşamasında küresel siyasete hazır olmadığını belirten Juncker, özellikle bu alanda ilerlenebilmesi için son dönemde savunma politikasında hızlı atılım sağlandığını ifade etti.

Juncker, Avrupa’da ABD ile karşılaştırıldığında çok daha fazla tipte silah, uçak, tank gibi askeri unsur bulunduğunu anımsatarak, bu alanda AB içerisine daha yakın iş birliği yapılması ve uyumun artırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’da savunma politikası ve bu alandaki kamu alımlarının da daha ‘etkili’ olması gerektiğine dikkati çeken Juncker, ‘Savunma alanında kamu alım sistemini basitleştirmeliyiz. Bu konuda düzenleme hazırladık ve bu sürecin ilerlemesi konusunda karalıyım.’ diye konuştu.

Juncker, AB’nin savunma alanında attığı adımların NATO’ya alternatif olmadığını, aksine bu kurumların birbirlerinin tamamlayıcısı konumunda olduğunu kaydetti.

AB’nin karar alma mekanizmasında da değişikliğe gidilmesi gerektiği uyarısında bulunan Juncker, ‘Eğer uluslararası politikada aktif olmak istiyorsak AB karar alma süreçlerini basitleştirmeliyiz.’ ifadesini kullandı.

Juncker, mevcut durumda dış politika alanındaki pek çok konuda AB içerisinde oy birliğiyle karar alınamadığını anımsatarak, ‘nitelikli çoğunluk’ sisteminin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

BALKANLAR

Batı Balkan ülkelerine ay sonunda bir ziyaret düzenleyeceğini belirten Juncker, ‘Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifini sürdürmelerini sağlamalıyız. Öte yandan söz konusu ülkelerin sınır sorunlarını AB’ye üye olmadan önce çözmeleri gerekiyor.’ diye konuştu.

Juncker, Balkanların hassas bir bölge olduğunu, AB’ye katılım perspektifi sunarak onlara istikrar ihraç ettiklerini dile getirdi.

AB’den ayrılma sürecinde olan İngiltere ile güvenlik alanında ittifakın devam etmesi gerektiğinin altını çizen Juncker, güvenlik alanındaki iş birliğinin Brexit müzakerelerindeki diğer hususlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Bu haber 27 defa okunmuştur.

Star Kıbrıs-Tak