Jean Claude Juncker,çok vitesli AB fikrine destek verdi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada çok vitesli AB fikrine destek verdi.

Gelecğine yönelik yoğun bir iç tartışma içinde olan Avrupa Birliği’nde öne çıkan opsiyonlardan birini çok vitesli bir yapıya geçiş oluşturuyor.

Uzun süredir birlik imajı çizmekte zorlanan ve “varoluşsal tehdit” vurgularının hiç olmadığı sıklıkla duyulma başlandığı Avrupa Birliği, mevcut iç ve dış sınamalara karşı yeni yapılanma arayışında. Bu arayış bağlamında Avrupa Birliği Komisyonu, kapsamlı öneriler içeren bir belge hazırlığında.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, tarihi henüz tam net olmamakla birlikte, mart ayı içinde Avrupa Birliği liderlerine çeşitli opsiyonlar sunması bekleniyor. Opsiyonların, Avrupa Birliği’nin geleceğini şekillendirecek ve büyük ölçüde şu anki işleyişe oranla farklı bir çizgi benimsenmesi sonucunu doğuracak nitelikte olması öngörülüyor.

Konuya ilişkin tartışmalar çerçevesinde öne çıkan görüşlerden biri de Avrupa Birliği’nin çok vitesli bir yapıya bürünmesi yönünde. Çok vitesli yapı aslında uzun yıllardır gündemde olan, zaman zaman yoğun şekilde tartışılan, hatta bazı alanlarda pratikte uygulanan bir yöntem.

Bu opsiyona yönelik tartışmaların tekrar canlanmasında, Juncker’in geçtiğimiz günlerde Belçika’da bir üniversitede yaptığı konuşmasında yer alan vurgular etkili oldu. Juncker konuşmasında, “Herkesin aynı şeyi birlikte yaptığını hayal edebileceğimiz bir zaman değil” ifadelerini kullanarak, daha hızlı gitmek isteyenlerin diğerlerini rahatsız etmeden bunu yapabilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker’in sıcak baktığı ve bazı ülkelerin işbirliğini daha fazla ve daha hızlı derinleştirmesine olanak sağlayacağının düşünüldüğü bu yöntemin herkesin desteğine sahip olduğunu söylemek ise oldukça zor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin bu fikre oldukça soğuk yaklaştıkları biliniyor. Almanya ve Fransa ise bu fikre sıcak bakan ülkelerin başını çekiyor.

Juncker’in, Avrupa Birliği içindeki denge ve çatlakları dikkate alarak, tek bir opsiyonda ısrarcı olmaktansa geniş yelpazeye yayılan, geniş çaplı ve kombine edilebilecek fikirleri gündeme getirme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Avrupa Birliği yetkilileri, Juncker’in dört-beş ana opsiyon içeren bir dizi öneriyle gelebileceğine dikkat çekiyor.

Voa