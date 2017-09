Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu’nda konuştu…AB’nin reforma ihtiyacı var.Türkiye’nin AB Üyeliği Zor (görüntülü haber-english)

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin daha iyi işlemesi ve ilerleyişi için çok sayıda reforma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Strazburg’da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, geleneksel “Birliğin durumu” konulu konuşma yapan Juncker, “Avrupa’nın çatısını tamir ediyoruz ama yeni katlar çıkmamız da gerekiyor.” dedi.

Yaklaşık bir saat süren konuşmasında, AB kurumlarının işleyişi, Schengen Bölgesi, Avro Bölgesi, Brexit, Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin geleceği, siyasi ve ekonomik durumu gibi konularda üyelere hitap eden Juncker, AB’nin batısı ile doğusu arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

MACRON’UN TEKLİFİNE RET

Juncker, Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron’un bir Avro Bölgesi Parlamentosu kurulması hakkında daha önce yaptığı açıklamaya da yanıt vererek, “Avro Bölgesi’nin parlamentosu, Avrupa Parlamentosu’dur.” dedi.

AB’nin derin bir değişime ihtiyacı olduğunu savunan Juncker, Avro Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Siber saldırılara da değinen Juncker, “Siber saldırılar, ekonomik ve demokratik istikrar için silahlar ve tanklardan daha tehlikeli olabilir.” ifadelerini kullandı.

Rüzgarın artık AB’nin arkasında olduğunu kaydeden Juncker, “Artık daha bir arada, daha güçlü ve demokratik Avrupa’yı inşa etmenin zamanıdır.” dedi.

Juncker, AP seçimlerinde çok uluslu aday listelerinin çıkarılması fikrine de sıcak baktığını aktararak, Schengen Bölgesi’ne Romanya ve Bulgaristan’ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelenin AB’nin en önemli sorunlarından biri olduğunun altını çizen Juncker, birlik üyesi ülkelerde teröristler ve yabancı savaşçılara dair bilgilerin toplanıp üye ülke servisleri arasında otomatik şekilde paylaşılacağı bir istihbarat birimi kurulması çağrısı yaptı.

Juncker ayrıca, AB’nin daha güçlü ve etkili olabilmesi için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığının birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB’nin yeniliklere ve cesur kararlar almaya ihtiyacı olduğunu belirten Juncker, dile getirdiği tekliflerin tartışılması amacıyla gelecek mart ayı sonunda Romanya’da bir zirve düzenlenmesini teklif etti.

Öte yandan Juncker, Türkiye’nin, üye bazı ülkelere yönelik sert eleştirilerine son vermesi gerektiğini savundu.

AB’nin Türk halkına elini her zaman uzatacağını ileri süren Juncker ancak üyelik müzakerelerinin başarısız olması için adeta zemin hazırlanılmaya çalışıldığı görüşünü ifade etti.

———-

‘Türkiye’nin AB Üyeliği Zor’

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin yakın gelecekte AB’ye girmesini mümkün görmediğini söyledi.

Birliğin Durumu konuşması yapan Juncker, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin başarılı olmaması için zemin hazırlar gibi göründüğünü kaydetti. Juncker, AB’de hukukun üstünlüğünün geçerli olduğunu; bunun da Türkiye’nin üyelik statüsünü kazanamayacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

Türkler, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Türkiye’nin yakın gelecekte AB’ye girmesinin mümkün olmadığını söylemesine farklı tepkiler gösterdiler. Türkiye’nin AB’den hızla uzaklaştığını söyleyen Juncker, Ankara’nın gazetecileri tutuklamasını eleştirdiği gibi, Erdoğan’ın AB liderlerine Nazi ve faşist benzetmesi yapmasından kaçınmasını istedi.

Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye de değindiği “Birliğin Durumu” konuşmasında AB’de önemli değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Birlik içindeki bazı kurumların değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Juncker, bu kurumlar arasında başında bulunduğu AB Komisyonu’nu da saydı.

Juncker, AB’nin yürütme kolu olan Komisyon’un Donald Tusk’ın başkanı olduğu AB Konseyi ile birleştirilmesi gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, “gemiyi tek bir kaptan yönetirse Avrupa daha iyi anlaşılır” dedi.

Jean-Claude Juncker, ayrıca özellikle dış politika konularında birliğin karar alma mekanizmalarının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Halen dış politikadaki kararlar oy birliğiyle alınıyor. Juncker ise üçte iki çoğunlukla alınmasını önerdi. AB Komisyonu Başkanı, kararların nitelikli oyla alınması için AB sözleşmesinde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını söyledi

—————

Juncker: Ankara, AB müzakerelerinin çökmesi için zemin yaratıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker , Türkiye halkına her zaman yardım eli uzatmaya hazır olduklarını fakat Türkiye hükümetinin attığı adımlarla Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin çöküşü için zemin yarattığını ifade etti.

AB’nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Juncker, “Türkiye kendisini AB’den uzaklaştırıyor” dedi ve sözlerine “Ankara Avrupalı liderleri faşist ve Nazi olarak tanımlamaktan vazgeçmeli” diyerek devam etti.

Türkiye’nin AB ile köprüleri yakıp ardından da müzakerelerin istenilen şekilde gitmemesi durumunda Brüksel’i suçlayamayacağını ifade eden Juncker, tüm bu gerekçeler nedeniyle Türkiye’nin öngörülebilen gelecekte AB üyesi olmasının mümkün gözükmediğini ifade etti.

AB liderlerinin Ekim ayındaki zirvesinin gündem maddeleri arasında Türkiye’nin üyelik sürecinin geleceği de yer alıyor.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü

Türkiye’de devam eden olağanüstü hâl (OHAL) dönemi uygulamalarını eleştiren Juncker, “Avrupa’da hukukun gücü vardır. Güç kullanarak hukuk empoze edilmez” dedi.

AB’de hukukun üstünlüğünü ‘bir seçenek değil, bir görev’ olarak tanımlayan Avrupa Komisyonu Başkanı, “AB bir devlet olmayabilir ancak yine de hukukun üstünlüğü esasına göre yönetiliyor” diye konuştu.

AB müzakereleri ne aşamada?

Türkiye’nin 2005 yılında başlayan AB’ye tam üyelik müzakerelerinde şu ana kadar 33 müzakere başlığının sadece 16’sı müzakereye açılabildi.

Müzakerelerin başarıyla tamamlanıp kapatıldığı tek fasıl ise ‘Bilim ve Araştırma’ olmuştu.

Son olarak Haziran 2016’da ‘Mali ve Bütçesel Hükümler’ başlığı müzakereye açılmıştı.

Türkiye AB’ye için ne diyor?

Türkiye hükümeti, Avrupa Birliği’ni Türkiye konusunda çifte standart uygulamakla suçluyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefinden vazgeçmediğini ifade etse de, “Türkiye’nin AB’yle mevcut ilişkisine tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın” diye konuşmuştu.

——————-

Juncker: Türkiye kısa zamanda AB üyesi olamaz

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AP’de yapıtğı konuşmada Türkiye’nin kısa sürede AB üyesi olmasını beklemediğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda AB’nin durumu ve geleceği hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin AB üyeliğine değinen Juncker, AB’ye önümüzdeki yıllarda yeni üyelerin katılacağını, ancak üyelik koşulunun hukuk devleti olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kısa süre içinde AB üyesi olmasını beklemediğini belirten Juncker, ancak Türkiye’nin son dönemlerde büyük adımlarla AB’den uzaklaştığını vurguladı. Juncker, “Gazetecilerin yeri haber merkezleridir, cezaevleri değil. Gazetecilerimizi serbest bırakın” dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mesajlar veren Juncker, Erdoğan’ın Avrupalı liderlere “faşist” ve “Nazi” diyerek hakaret etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Juncker, “Kim bilinçli olarak hakaret ediyorsa, AB’ye giden yolu imkansız hale getirmek ve bunu da büyük olasılıkla daha sonra karşı tarafa üyelik müzakerelerinin başarısız olması halinde suçu yüklemek için yapıyordur. Ancak biz Türk halkına elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

Juncker konuşmasında AB üyesi ülkelerden aralarındaki işbirliğini derinleştirmelerini isteyerek üye bütün ülkelerin euro para birimine geçmesi gerektiğini savundu. AB üyesi 28 ülkeden 19’u euro para birimini kullanıyor.

Juncker ayrıca AB üyesi bütün ülkeleri Schengen Bölgesi’ne dahil olmaya davet etti. AB’nin daha da büyümesi gerektiğini söyleyen Juncker, 2025 yılında Birliğin üye sayısının 30’a çıkabileceğini belirtti.

Konuşmasında sığınmacılar konusuna da değinen Juncker, göç için yasal yolların oluşturulması gerektiğini, bu sayede Libya’da mülteci kamplarındaki skandal durumun da sonlandırılabileceğini belirtti. AB’ye geçen yıl 720 bin iltica başvurusunun yapıldığını söyleyen Juncker, İtalya’yı bu konuda sergilediği çabalar nedeniyle övdü ve “Akdeniz’de Avrupa’nın onurunu İtalya kurtarıyor” dedi. Juncker’in bu sözleri parlamentoda alkışlandı.

———-

AB’den Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili açıklama

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yıllık ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, Türkiye’nin AB’den uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

Juncker, ‘öngörülebilir gelecekte’ Türkiye’nin birliğe üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Juncker, “Türk halkına her zaman el uzatmaya hazırız. Fakat Türkiye yönetimi, üyelik müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması için zeminler oluşturuyor gibi görünüyor ve kendini AB’den uzaklaştırıyor.” dedi.

Juncker, “Rüzgar Avrupa’nın yelkenlerine geri döndü ve şimdi bir fırsat penceresi var.” derken, “AB’nin, Avustralya ve Yeni Zelanda’yla ticaret görüşmelerini başlaması gerektiğini” söyledi. Öte yandan, Türkiye’ye çağrıda bulunan Juncker, “Gazetecilerimizi bırakın” dedi.

——–

The State of the Union 2017: Catching the wind in our sails

European Commission President Jean-Claude Juncker today delivered his 2017 State of the Union Address, before the Members of the European Parliament in Strasbourg, presenting his priorities for the year ahead and outlining his vision for how the European Union could evolve by 2025 (see full speech). He presented a Roadmap for a More United, Stronger and More Democratic Union (see Roadmap Factsheet). European Commission President Jean-Claude Juncker said today: “The wind is back in Europe’s sails. But we will go nowhere unless we catch that wind. (…) We should chart the direction for the future. As Mark Twain wrote, years from now we will be more disappointed by the things we did not do, than by the ones we did. Now is the time to build a more united, stronger and more democratic Europe for 2025.” President Juncker’s speech in the European Parliament was accompanied by the adoption of concrete initiatives by the European Commission on trade, investment screening, cybersecurity, industry, data and democracy, putting words immediately into action. A series of factsheets published today also expand on some of the key elements touched upon in the President’s speech.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_en.htm

http://www.soteu.eu

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I142997

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I143015

