Jaroslav Kaçinski: Merkel’in AB’deki konumu sağlıklı değil

Polonya siyasetinin en güçlü kişisi olarak kabul edilen Jaroslav Kaçinski, Merkel’in AB’deki konumunun sağlıklı olmadığını belirterek, tek merkezlilikten sadece Almanya’nın yarar sağladığını söyledi.

Polonya’da iktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) Genel Başkanı Jaroslav Kaçinski, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Varşova ziyareti öncesinde Almanya’nın AB’deki rolünü eleştiren açıklamalarda bulundu.

Kaçinski, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a verdiği mülakatta, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın sözlerine gönderme yaparak, “Trump Avrupa’nın sadece Almanya’nın işine yaradığını söylüyorsa, bu maalesef büyük ölçüde gerçeği yansıtıyor. Bayan Merkel kati bir şekilde AB’nin bir numarası ve bu sağlıklı bir durum değil” dedi.

“Ulus-devletler güçlendirilmeli”

AB’nin temelden reformlara ihtiyacı bulunduğunu ve sadece bu şekilde ayakta kalabileceğini söyleyen Kaçinski, AB antlaşmalarında değişikliklere gidilmesi talebinde bulundu.

Ulus-devletlerin güçlendirilmesi ve Birlik’in yetkilerinin azaltılması gerektiğini belirten Kaçinski, “Ayrıca tek merkezliliğe karşı kendimizi korumalıyız. Bundan sadece Almanya fayda sağlıyor, diğerleri değil” diye konuştu.

“Sığınmacılara Suriye’de yardım edilsin”

Mülteciler nedeniyle Avrupa’da yaşanan krize de Kaçinski, “Akıl, izan, sığınmacılara yardım edilmesini gerektiriyor. Ama sorunun merkezinde, yerinde. Sığınmacıların kitleler halinde Avrupa’ya kabul edilmesi Hristiyanlık kaynaklı medeniyetin likiditasyonu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Resmi makamda bulunmamasına rağmen Polonya siyasetinin en güçlü kişisi olarak kabul edilen Kaçinski, AB’nin savunma alanındaki çabaları ve Rusya konusunda ise ‘Avrupa’da bir nükleer süper güç’ fikrini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Kaçinski, ancak bunun için büyük maliyetleri göze almak gerektiğini, dolayısıyla bunu gerçekçi görmediğini belirterek, kendi nükleer gücünü oluşturacak ülkenin Rusya ile aynı hizada bulunabilmesi gerektiğini kaydetti.

Dw-Dpa