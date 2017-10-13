“Jagdland Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlarla ilgili soruya cevaptan kaçındı”

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagdland, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta, izolasyonlar konusunda ne yapılabileceğine değinmedi ve müzakerelerin yeniden başlamasını temenni etti.

KKTC Strazburg Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Erdal Özcenk, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPA) sonbahar dönemi genel kurulunun önceki günkü oturumun ikindi bölümünde söz alarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’a soru yöneltti.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’tan DİSİ milletvekili Stella Kiriakides’i AKPA başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutlayan Özcenk, “Eğer Kıbrıslı Türk delegeler olarak oy hakkımız olsaydı, Avrupa Konseyi başkanlığı seçiminde biz de oy kullanabilecektik. Bu bağlamda, siyasi, ekonomik, kültürel ve sportif izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk Halkı için Avrupa Konseyi olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.

Temsilcilik açıklamasına göre, Genel Sekreter Thorbjorn Jagdland’un izolasyonlar konusuna değinmekten kaçındığı cevabında, “Ne yapılabilir? Yapılacak şey Kıbrıs sorununa çözüm bulmaktır. Müzakerelerin çökmesi beni üzdü. Çözüm bulunabilmesi için görüşmelerin yeniden başlamasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen AKPA toplantısına katılan Erdal Özcenk ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Mehmet Çağlar, Siyasi İşler ve Demokrasi, Hukuk ve İnsan Halkları; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler komitelerinin toplantılarına katıldı.

Tak-KKTC Enformasyon