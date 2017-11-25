İtalya’nın ENİ şirketi Kıbrıs açıklarında iki doğal gaz sondajına başlıyor

Rum Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ve ENİ CEO’su Claudio Descalzi Cuma günü İtalya’nın dev enerji şirketi ENİ’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde iki doğal gaz sondajına başlayacağını açıkladılar.

Claudio Descalzi, Nicos Anastasiades tarafından kabul edildikten sonra gazetecilere, başlayacak olan araştırma sondajlarından umutlu olduğunu bildirdi.

Şirket ilk sondajı Aralık’ta 6. Bloktaki Calytpso’da ve sonra Ocak’ta ikinci sondajını Blok 3’teki Cuttlefish’te yapacak.

Enerji Bakanı Lakktrypis de, Cumhurbaşkanı’yla ENİ liderliğinin görüşmesini ‘çok yapıcı’ olarak niteledi ve “Şirket Cumhurbaşkanımıza arka arkaya iki sondaj çalışması yapacağını, Blok 6’daki Calypso’yla başlayacağını ve Blok 3’teki Cuttlefish’le devam edeceğini söyledi” şeklinde konuştu.

Sondajın ay sonunda başlayacağını ve şirketin gerekli izni almak için son aşamada olduğunu belirten Enerji Bakanı, Türkiye’nin ve Blok 6’nın kendi kara suları içinde olduğu iddialarının görüşülüp görüşülmediği sorusuna “Hükümet ‘güçlü’ ENİ – TOTAL konsorsiyumunu sondaja başlamaya hazır olması dolayısıyla ödüllendirmeye karar verdi, bu şirket tarafından bugünkü toplantıda ifade edildi” yanıtını verdi.

Lakkotrypis, gelecek on iki ay içerisinde Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde dört beş sondaj olacağını, ikisinin bugün ENİ tarafından açıklandığını, diğer ikisinin EXXON-Mobil şirketi tarafından 2018’in ikinci yarısında yürütüleceğini, ENİ’nin Blok 8’de de hedefleri belirlemesinin beklendiğini kaydetti.

ENİ’nin CEO’su Claudio Descalzi de, doğal gaz sondajının izinden dokuz ay sonra geldiğini, bunun rekor bir zaman olduğunu belirtti.

“Biz bu konuda iyimseriz. Blok 6’da ilk olacak ve peş peşe Blok 3’te farklı bir jeolojik ortamda sondaj yapacağız şeklinde konuşan Descalzi, Blok 6’daki sondajın Aralık’ta, Blok 3’teki sondajın Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Claudio Descalzi, son yıllarda ENİ’nin Kıbrıs’ta 450 milyon avroyu aşan yatırım yaptığına dikkati çekti ve bunun Kıbrıs’a inandıkları, Kıbrıs’ın geleceğine ve günün sonunda sistemde Kıbrıs’ın çok ilginç bir doğu Akdeniz sisteminde olduğuna inandıklarını ifade etti.

ENİ’nin CEO’su, Kıbrıs’ın gaz kaynaklarını değişik alanlara yöneltmek isteyen Avrupa’ya doğal bir köprü olduğunu kaydetti; ‘İtalya Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’la bu olası koridoru görüşmektedir ve biz iyimseriz. Bu nedenle biz şu anda çok yatırım yapıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın hala bakir bir bölge olduğunu, bu nedenle çok kuyu sondajı yapmayacaklarını, sadece iki üç kuyu yapacaklarını belirten Descalzi, sondajın büyük veya küçük bir yapıyı ortaya çıkarabileceğini, her iki durumda da şirketin yerel ihtiyaçları karşılamak için Kıbrıs’a doğal gaz sağlamaya başlayabileceğini veya Avrupa’ya ihracat için Kıbrıs’a yatırım miktarını azaltmak için Mısır’daki tesiste var olanı kullanacağını açıkladı.

Claudio Descalzi, “Birçok olasılık mevcuttur ve biz daha çok başındayız. Sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın ve Bakanın şimdi bu yatırımı geliştirmek için yaptığı oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.