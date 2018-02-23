İtalyan siyasi liderden Eni tepkisi: Türkiye’nin AB üyesi olmasından söz etmek delilik

İtalya’da 4 Mart’ta yapılacak genel seçimlerden ilk sırada çıkması beklenen sağ koalisyonun ortaklarından ve muhtemel başbakan adaylarından Matteo Salvini, İtalyan enerji şirketi Eni’nin Türk savaş gemileri tarafından durdurulmasını sert sözlerle eleştirdi ve “Türkiye’nin AB üyesi olmasından bahsetmek delilik” dedi.

Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde soruları yanıtlayan aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Salvini, iktidara gelirlerse dış politikada neleri değiştirmeyi planladığının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Bir yandan insan haklarından bahsedip bir yandan da AB üyesi bir ülkeyi askeri olarak işgal eden bir ülkenin AB’ye üyeliği fikrini sürdürmekte ısrar etmek gülünç. Türkiye’den bahsediyorum. Üstelik Türkiye haftalardır İtalya’ya ait bir petrol platformunu bloke ediyor, dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Bu, Avrupa bürokrasisinin ikiyüzlülüğünü gösteren bir kanıttır.”

“Türkiye’nin üyelik süreci için hala çalışılmasını inanılmaz buluyorum” diyen Salvini, “Türkiye ile imtiyazlı ortaklık faydalı ve doğrudur. Türkiye ile politik, ekonomik, sosyal, kültürel, ticari açıdan iyi ilişkilere sahip olmak doğrudur. Fakat Türkiye’nin AB üyesi olmasından bahsetmek başka bir mesele, ki bence bu tamamen bir delilik” diye konuştu.

Övgü Pınar-Bbc