İtalyan ENI Şirketi de sözde Rum MEB’inde sondajlar yapacak

İtalyan ENI şirketinin de, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki parsellerde sondajlar yapacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “ENI Şirketinden de Sondajlar- Kasım’da 8’inci Parselle Başlıyor, 3 ve 6’ncı Parsellerde Devam Ediyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, İtalyan ENI şirketinin, birincisi önümüzdeki Kasım ayında 8’inci parselde, ikincisi 3’üncü parselde, üçüncüsü de Fransız Total şirketiyle birlikte 6’ıncı parselde olmak üzere, üç sondaj planladığını haber verdi.

Gazete “Türkiye’nin yasadışı talep ve tehditleri yüzünden, 6’ıncı parselin meşhur olduğunu” da ileri sürdü.

Şirketin 8 numaralı parselde sondaj yapacağı hedefi “Eratosthenis Güney 1”, 3 numaralı parseldeki hedefi “Supya”, 6 numaralı parseldeki hedefi de “Kalipso” olarak isimlendirdiğini yazan gazete, bütün sondajların 6’ıncı nesil “Saipem 12000” sondaj makinesiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gazete, her sondajın süresinin 36 gün olarak ayarlandığını, bunun ise, her şeyin yolunda gitmesi halinde, 6’ncı parseldeki sondajın, 2018 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri dönemine denk düşeceği anlamına geldiğini belirtti.

ENI şirketinin genel programının, 2, 3, 6, 8 ve 9’uncu parsellere ilişkin olarak Rum Yönetimiyle olan sözleşmelerindeki yükümlülükleri temelinde, 2, 3 ve 9’uncu parsellerde iki bağlayıcı araştırma sondajını öngörmekte olduğunu kaydeden gazete, programın 6’ncı parselde bir araştırma sondajı, 8’inci parselde de iki araştırma sondajı yapılmasını öngörmekte olduğunu ifade etti.

Bir diğer ifadeyle programın en az 5 sondaj öngördüğünü yazan gazete, şirketin, ilk beş araştırma sondajından herhangi biri veya birilerinin doğal gaz yatağı ve yataklarına işaret etmesi halinde, 10 sondaj yapmak için planlaması bulunduğunu belirtti.

Programın normal şekilde ilerlediğini kaydeden gazete, çevre izninin, prosedürün tamamlanması ve sondaj makinesinin bölgeye gelişine yeşil ışığın yakılması için, bir aydan kısa bir zaman içinde ve Eylül sonundan önce, Çevre Dairesinin ilgili görüşüyle birlikte yayımlanmasının beklendiğini de ekledi.

Öte yandan gazete “Eratosthenis’de Eski Eserler Bulundu” başlıklı haberinde, Eratosthenis’de planlanan sondaj bölgesinin etrafındaki yaklaşık 20 noktada, seçilen bölgedeki deniz tabanında araştırmalar yapan uzaktan kumandalı denizaltı robotunun, antik çanak-çömlekler bulduğunu belirtti.

Gazete bulunan çanak-çömleklerin, sondaj için alternatif bir nokta seçilmesine neden olduğunu ekledi.

Gazete “ENI Kasım’da 8’inci Parselle Başlıyor” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde de, şirketin ilk sondaja ilişkin gerekli izinlerle ilgili başvuruları çerçevesinde, 600 sayfayı aşan belge ve plan sunduğunu yazdı.

Haberde, sondaj faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili olarak, Limasol’daki yeni limana bir lojistik destek üssü inşa edileceği de ifade edildi.

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