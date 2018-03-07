İtalya’da seçimler sonrası koalisyon seçenekleri tartışılıyor

İtalya’da geçen Pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından olası koalisyon ihtimalleri de masaya yatırılmaya başladı.

Temsilciler Meclisi ve Senato’nun yeni üyelerinin belirlendiği seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak parlamentonun iki kanadının herhangi birinde çoğunluğu elde edemedi.

Seçime ittifak halinde giren sağ partiler yüzde 37 ile en fazla oyu alırken, popülist 5 Yıldız Hareketi yüzde 32 ile tek başına en çok oyu alan parti oldu. Merkez-sol ittifak ise yüzde 22’de kaldı.

Aşırı sağcı, göç, Avrupa Birliği (AB) ve sistem karşıtı siyasi hareketlerin güç kazandığı seçimler, AB’ye yakın görülen merkez partiler ve sol içinse hezimetle sonuçlandı.

Bu tabloda olası hükümet formülü seçenekleri şöyle görünüyor:

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43311805