İtalya, “Yasadışı göç lehine faaliyet” iddiasıyla Alman gemisine el koydu.Alman Meclisi Bilim Dairesi,İtalya’nın davranış kodeksi hukuka aykırı

İtalya, bazı üyelerinin insan tacirleriyle bağlantıda olduğunu öne sürdüğü Alman sivil toplum kuruluşu Jugend Rettet’in gemisine el koydu. Geminin, insan tacirleriyle bağlantısı olduğu iddia edildi.

İtalyan polisi, Orta Akdeniz’de sığınmacıları arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan “Iuventa” adlı gemiye, dün Lampedusa Adası’nda el konduğunu açıkladı.

Örgütün iki üyesine ait olduğunu öne sürdüğü telefon konuşmalarının kayıtlarını da gazetecilerle paylaşan polis, bu operasyonun, Trapani Savcılığı’nca Ekim 2016’da başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

“Yasadışı göç lehine faaliyet”

Libya-İtalya hattında “yasadışı göç lehine de faaliyet gösterdikleri” öne sürülen Jugend Rettet üyelerinin, en az 3 kez, doğrudan Libyalı insan tacirlerinin teknelerinden aldıkları sığınmacıları İtalya’ya getirdikleri öne sürülüyor.

Savcılıkça sorgulanan Jugend Rettet üyelerinin bu suçu, Libya Sahil Güvenliği’nden bazı kişilerle birlikte işledikleri de iddialar arasında.

Bunun üzerine örgütten yapılan açıklamada, “önceliklerinin insan hayatını kurtarmak” olarak devam edeceği belirtilerek, kendilerine yöneltilen suçlamaları değerlendirmekte oldukları belirtildi.

Jugend Rettet, İtalya’nın ‘davranış kuralları’nı reddetmişti

İtalya Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamındaki gemilerin yanı sıra, Akdeniz’de sığınmacıların arama-kurtarılmasında yaklaşık 9 uluslararası sivil toplum kuruluşu da görev yapıyor.

İtalya hükümeti, bu kuruluşların uyması için 13 maddelik bir “davranış kuralları” belgesi hazırlamış ve bunun imzalanmasını şart koşmuştu.

İtalya İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin de (AB) desteklediği davranış kurallarını imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı.

Ancak Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve diğer 2 kuruluş buna imza koyarken, aralarında büyük bir gemiyle Akdeniz’de faaliyet yürüten Sınır Tanımayan Doktorlar ile Jugend Rettet’in de olduğu 6 örgüt, salı günü bu kuralları reddettiklerini açıklamıştı.

Jugend Rettet’e yönelik operasyonun bunun hemen ardından gerçekleşmesi, “İtalya, Roma yönetiminin kurallarını kabul etmeyen sivil toplum örgütlerine baskı uyguluyor” yorumlarına yol açtı.

Ancak yetkililer, operasyonun bununla ilintili olmadığını söyleyerek, bir yıldır bu soruşturmayı yürütmekte olduklarına dikkat çekiyor.

“AB’nin boşluğunu dolduruyoruz”

İtalya hükümetinin “davranış kuralları” hamlesi, sivil toplum kuruluşları arasında, insan tacirleriyle doğrudan bağlantılı olanlar bulunduğu ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına zaman zaman engel oldukları iddiaları üzerine gelmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Roma ile koordineli bir şekilde zaten uluslararası yasalara uygun hareket ettiklerini belirterek, denizde arama-kurtarma konusunda AB’nin yarattığı boşluğu doldurmakta olduklarını savunuyor.

Örgütler, Akdeniz’de göçmenlerin yüzde 40’ına yakınını kendilerinin kurtardığına dikkat çekiyor.

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Bilirkişi: İtalya’nın davranış kodeksi hukuka aykırı

Alman Meclisi Bilim Dairesi, İtalya’nın sığınmacıların kurtarılmasında görev yapanlara yönelik hazırladığı davranış kodeksinin uluslararası hukuka aykırı buldu.

Federal Meclis Bilim Dairesi’nnin hazırladığı bilirkişi raporu, Neue Osnabrücker Zeitung’da yer aldı. Gazetenin haberine göre bilirkişi raporunu hazırlayan uzmanlar, AB’nin insanların kurtarılması ve yardıma ihtiyacı olanların sivil gemilerle limanlara taşınması konusundaki uluslararası sorumluluklarının altı çizildi.

Raporda İtalya’nın yardım kuruluşlarının sığınmacıların kurtarılması çalışmalarını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.

Bilim Dairesi, uluslararası anlaşmaların sığınmacıların artık küçük gemilerden konteyner ya da yük gemileri gibi büyük gemilere bindirilmeme planlarıyla çeliştiğini vurguladı. Gazetenin haberine göre bilirkişi raporunda her ülkenin yardım sunan geminin kaptanının kurtarılanları mümkün olduğunca hızlı bir biçimde karaya ulaştırmasını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

İtalya’nın hazırladığı davranış kuralları rehberi sivil toplum kuruluşlarının kurtardığı sivillerin küçük gemilerden büyüklerine bindirilerek nakledilmelerine yasak getiriyor.

Bazı kuruluşlar kodeksi imzalamadı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve Jugend Rettet gibi kuruluşlar, İtalya hükümetinin Akdeniz’deki sığınmacıların kurtarılmasında görev yapan sivil toplum kuruluşları için hazırladığı davranış kuralları rehberini imzalamamıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, davranış kuralları rehberini imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı. Ancak bu konuda nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusu belirsiz.

Akdeniz’deki sığınmacıların yüzde 40’ından fazlası sivil toplum kuruluşları tarafından kurtarılıyor.

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STK’lar İtalyan hükümetinin rehberine karşı

Akdeniz’de sığınmacıların kurtarılmasında görev yapan sivil toplum kuruluşlarından bazıları İtalyan hükümetinin hazırladığı davranış kodeksini imzalamadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri Gabriele Eminente, Roma’da İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İtalyan hükümetinin hazırladığı davranış kodeksini öngören rehberi imzalamadıklarını açıkladı.

Rehberi imzalamayan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında Jugend Rettet adlı bir Alman organizasyonu da var. Jugend Rettet kuruluşunun temsilcisi Titus Molkenbur, “Prensiplerimiz gereği rehberi imzalayamadık. Ancak kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının davranış kuralları rehberinde en çok eleştirdikleri nokta silahlı polislerin sığınmacıların kurtarıldığı botlara binmesinin planlanması. Kuruluşlar böylece küçük botlardan büyüklere yapılacak transferin zorlaşacağına dikkat çekiyor.

Eleştirilen bir başka nokta ise İtalyan hükümetinin sığınmacıların bir gemiden diğerine nakledilmesini istememesi. SOS Mediterranee adlı kuruluş yaptığı açıklamada, rehberde belirli yerlerin değiştirilmesi halinde imzalayabileceğini belirtti.

İtalya İçişleri Bakanlığı şu ana dek Save the Children, MOAS ve Proactiva Open Arms’ın davranış kuralları rehberini imzaladığını duyurdu. Deutsche Sea ve Sea Watch gibi kuruluşların ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Rehberi İtalyan hükümeti hazırladı

İtalyan hükümeti, Akdeniz’de sığınmacıların kurtarılması çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla böyle bir rehber hazırladığını belirtmişti. Akdeniz’deki sığınmacıların kurtarılmasında İtalyan Sahil Güvenliği, AB misyonundan gemilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da görev yapıyor. Bu kuruluşlardan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü büyük bir gemi ile kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı, davranış kuralları rehberini imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı. Ancak bu konuda nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusu belirsiz.

Sivil toplum kuruluşları geçen haftadan bu yana Roma’da hükümetten temsilcilerle davranış kuralları rehberi hakkında görüşmeler yürütüyor. İtalyan hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına, davranış kuralları rehberini imzalamaları için tanıdığı süre dün sona erdi.

Dha-Cumhuriyet-Dw-Dpa