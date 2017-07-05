İtalya ve Avusturya arasında sığınmacı gerilimi

Avusturya’nın İtalya’dan gelen sığınmacı akışını azaltma amacıyla sınırda yeni kontrol önlemleri alma ve sınıra asker gönderme kararı iki ülke arasında gerilim yarattı. İtalya Dışişleri Avusturya’nın İtalya Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

İtalya, Avusturyalı Büyükelçi Rene Pollitzer’i istişareler için bakanlığa çağırdı.

Bakanlığa çağırma kararının ‘Avusturya hükümetinin Brenner Geçit’ine asker konuşlandırma açıklaması’ sonrası alındığı kaydedildi.

‘ÇOK YAKINDA SINIR KONTROLLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORUM’

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil dün yerel basına yaptığı açıklamada eğer Akdeniz’den gelen sığınmacı akışı yavaşlamazsa ülkesinin ‘çok yakında’ İtalya sınırında kontrolleri devreye sokabileceğini ve sınıra asker konuşlandıracağını söylemişti.

Doskozil “Çok yakında sınır kontrollerinin aktifleştirilmesini ve ordu tarafından destek konuşlandırılmasının talep edilmesini bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Merkez sol partili bakan İtalya’ya giren sığınmacıların azalmaması halinde bu adımın ‘kaçınılmaz’ olduğunu savunmuştu.

Kroner gazetesi bu adım için 750 askerin hazır olduğunu ve 4 zırhlı aracın haftasonu sınıra gönderildiğini yazmıştı.

2 BİNDEN FAZLA SIĞINMACI İTALYA’YA ULAŞMAK İSTERKEN ÖLDÜ YA DA KAYBOLDU

2015’te Macaristan’la olan doğu sınırında kontrol uygulamaya başlayan Avusturya geçen yıl da İtalya sınırına duvar örme tehdidinde bulunmuş, İtalya yine bu açıklamaları protesto etmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre bu yıl deniz yoluyla İtalya’ya 85 binden fazla sığınmacı ulaştı, bunların 2 binden fazlası ise yolda kayboldu ya da hayatını kaybetti.

RS