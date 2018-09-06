İtalya Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusuna ilgi göstermeye devam ediyor

İtalya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Andrea Cavallari, ülkesinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusuyla ilgilendiğini söyledi.

Büyükelçi, salı günü İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou ile yaptığı görüşme sırasında yukarıdaki ifadeleri kullandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Büyükelçi, ülkesinin ayrıca, insancıl konu olan kayıp kişiler konusuna da bir çözüm bulunması için yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Komiser ise Büyükelçi Cavallari’yi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi ve özellikle kendisinin sorumlu olduğu konulara atıfta bulundu.

Komiser, insani bir konu olan kayıp kişiler hakkında konuştu ve işgal rejiminin olumsuz davranışından dolayı yaşanan zorluklar ve sorunlar hakkında bilgi verdi.

Fotiou, ayrıca, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin (enklavlar) karşı karşıya kaldıkları sorunlar hakkında da konuştu.

Kıbrıslı Komiser ile İtalyan Büyükelçi arasında yapılan görüşmede, Kıbrıs ve İtalya’nın diyaspora konularında işbirliği sağlanması amacıyla yöntemler ele alındı.

Kha