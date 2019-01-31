İtalya Başbakanı: göç meselesi Avrupa için büyük bir sorundur

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, göç krizinin Avrupa için büyük bir sorun olduğunu ve “bundan dolayı ortak bir vizyon ve ortak olarak kabul edilen bir anlaşmaya varmamız çok önemlidir” dedi.

Lefkoşa’da yapılan MED7 Zirvesi’nin çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Conte, “güney bölgesinin AB ülkelerinin karşı karşıya bulundukları önemli sorunları çözümleyemediğimizi teslim ediyoruz. Ülkeler ortak bir duyarlılık paylaşıyor ve sorunlara ortak çözümler bulunması amacıyla birlikte çalışmamız gerekir” dedi.

Giuseppe Conte devamla, “Zirve açık ve samimi bir şekilde konuşmamıza bir fırsat oldu; göç krizi konusunu görüştük ve kendi görüşlerimizi ifade ettik. Gerçekten Avrupa için önemli bir sorundur” dedi.

Zirve hakkında konuşan Conte, Brexit, Çok Yıllık Bütçe çerçevesi, enerji güvenliği, Avro Bölgesi’nde yönetim konusu dâhil toplantı sırasında bir dizi konunun ele alındığını ifade etti.

MED7 Zirvesi’nin ardından yayınlanan Lefkoşa Bildirgesine değinen Conte, “diğer dört zirve sırasında yaptığımız gibi bu zirvede de bir bildirge onayladık ve güney ülkeler Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu sorunlarla ilgili ortak görüşünde bulundukları mesajı veriyor” dedi.

Conte, İtalya’nın AB’nin kurucu ülkelerinden biri olduğunu ve Avrupa Birliği’nin daha iyi bir geleceği olması ve gelecekte karşı karşıya bulunacağı zorlukları ele alabilmesi konusunda tarihi sorumluluğu olduğunu belirtti.