İtalya Avrupa’daki eğilimi gösteriyor Reviewed by Momizat on Mar 07 . Her iki İtalyan'dan biri sağ popülist partilere oy verdi. İtalya değişiyor. Ancak İtalya değişen ilk Avrupa ülkesi değil. DW Editörü Bernd Riegert, Avrupa'da sa Her iki İtalyan'dan biri sağ popülist partilere oy verdi. İtalya değişiyor. Ancak İtalya değişen ilk Avrupa ülkesi değil. DW Editörü Bernd Riegert, Avrupa'da sa Rating: 0