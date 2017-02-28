İsveç AB ülkelerine seslendi: Mülteci sorumluluğunu paylaşın

İsveç Başbakanı Löfven, mültecileri ülkelerine kabul etmeyen AB ülkelerine seslendi. “Sıra insanları kabul etmeye geldiğinde sorumluluğu paylaşmamız gerekir” dedi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sığınmacıların Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler arasında eşit bir şekilde paylaştırılması hususunda herkesin sorumluluk alması gerektiği çağrısında bulunarak, “Biz sığınmacılar için ödün vermek zorundayız ama prensiplerimizden değil. Prensiplerimizden birisi de çok açık. Sıra insanları kabul etmeye geldiğinde sorumluluğu paylaşmamız gerekir.” dedi.

İsveç Başbakanı Löfven, Maltalı mevkidaşı Joseph Muscat ile İsveç’in başkent Stockholm’deki Başbakanlık binasında bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bazı AB üyesi ülkelerin, sığınmacıların üye devletlere eşit dağıtılmasına karşı çıkmasına ilişkin Löfven,”Biz sığınmacılar için ödün vermek zorundayız ama prensiplerimizden değil. Prensiplerimizden birisi de çok açık. Sıra insanları kabul etmeye geldiğinde sorumluluğu paylaşmamız gerekir. AB’ye bütün üye ülkeler sığınmacı konusunda üzerine düşen sorumluluğu almak zorunda.” diye konuştu.

“Sığınmacılar üye ülkeler arasında aynı haklara sahip olmalı”

Löfven, geçen sonbahardan itibaren üye ülkelerin göçten sorumlu bakanları ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bir araya gelerek, sığınmacı politikasında bazı değişikliklere gittiği hatırlatmasında bulunarak, “Amaç sığınmacıların bütün üye ülkeler arasında aynı hakları sahip olması yönünde. Başka bir öneri de, sığınmacı krizinde fazla sayıda sığınmacı alan ülkelerdeki sığınmacıların eşit şekilde diğer üye ülkelere dağıtılması.” ifadelerini kullandı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Malta’nın Başbakanı Joseph Muscat da, AB’de, sığınmacılarla ilgili plana karşı çıkan 3-4 ülke olduğunu belirterek, ”Üç dört ülke hala ortak plana karşı çekinceli. Çekimser oldukları konuları anlayıp ona göre sorunu çözmemiz gerekir. Ben AB ülkelerinin son dakika da olsa anlaşmaya varacaklarına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– Görüşme öncesi Olof Palme’nin mezarına ziyaret

Muscat, Başbakanlıktaki görüşme öncesinde Löfven ile birlikte 1986 yılında bir suikast sonucu öldürülen İsveç’in eski Başbakanı Olof Palme’nin mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İkiliye, İsveç Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Radström Baastad da eşlik etti.

Hürriyet-Milliyet-Ajanslar