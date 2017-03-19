İşte Rusya’nın ABD’yi ve Avrupa’yı endişelendiren gizli planı! (infografik)

Reuters’ın haberine göre, Rus askerleri, Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki bir askeri üste konuşlandırıldı. Ajans bu bilgiyi, ABD’li ve Mısırlı kaynakların yanı sıra Batılı diplomatlara da doğrulattı.

Rus özel kuvvetlerinin ve insansız hava araçlarının yerleştirildiği üs, Mısır-Libya sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sidi Barrani kasabasında bulunuyor.

Mısır ordusu sözcüsü Tamer El Rifai, Mısır topraklarında herhangi bir yabancı asker bulunmadığını söyleyerek bu haberi yalanladı. Ancak Reuters’a konuşan Mısır güvenlik kaynakları, 22 kişiden oluşan bir Rus özel operasyon birliğinin varlığını teyit etti. Kaynaklar, Rusya’nın geçen ay başında da daha doğuda yer alan Merse Matruh’taki bir üssü kullandığını ifşa etti. Her iki bilgi de daha önce kamuoyuna yansımamıştı.

HAFTER GÜÇLERİNE RUS DESTEĞİ

Diplomatlar ve ABD’li yetkililere göre, Rus özel birlikleri, Hafter kuvvetlerince kontrol edilen petrol limanlarına 3 Mart’ta Bingazi Müdafaa Tugayları tarafından düzenlenen saldırıyla zor duruma düşen Libyalı komutan Halife Hafter’e destek vermek için bölgeye konuşlanmış olabilir.

http://www.hurriyet.com.tr/iste-rusyanin-abdyi-ve-avrupayi-endiselendiren-gizli-plani-40399864