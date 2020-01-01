İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın Amerikan Odaları, Trump tarafından imzalanan EastMed Yasası’nın ardından Doğu Akdeniz’deki güvenliğin önemine işaret eden ortak bir basın açıklaması yayınladı

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın Amerikan Odaları (AmChams),

Başkan Donald Trump tarafından imzalanan EastMed Yasası’nın ardından üç ülke ve

Doğu Akdeniz’deki güvenliğin önemine işaret eden ortak bir basın açıklaması

yayınladı.

Geçen cuma günü Medya’ya gönderilen basın açıklamasında,

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı’nın, Amerika Birleşik

Devletleri’nin (ABD) Doğu Akdeniz’deki dış politikasındaki tarihi değişimi

gösterdiği, büyük ölçüde, Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak ve müttefiklerin,

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için önemli olduğu stratejik görüş ve ilkesini

yansıttığı belirtildi.

Üç ticaret odası, EastMed Act’la Amerika Birleşik

Devletleri’nin, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’la resmi stratejik taahhüdünün

güçlü olmaya devam edeceğini vaat ettiğini kaydetti.

ABD ayrıca Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında enerji

güvenliği işbirliğini derinleştirmek için ortaklar ve müttefiklerle diplomatik

çabaları desteklemeyi de vaat ediyor ve özel sektörü Doğu Akdeniz bölgesinde

enerji altyapısında yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Basın açıklamasına göre AmCham’ın Kıbrıs Başkanı Haris

Kakoullis, yasanın Doğu Akdeniz havzasında yeni gerçekleri tanıdığını, üç

ülkeye önemli yatırım fırsatlarının kapısını açtığını, küresel enerji

haritasında bir varlık olmak için faaliyetleri önemli ölçüde sağlamlaştırdığını,

ileriye yönelik enerji maliyetlerindeki azalmanın, ekonomilerinin temellerini

oluşturan rekabetçi avantajları oluşturmasının beklendiğini söyledi.

AmCham Israil’in CEO’su Oded Rose da, Doğu Akdeniz’de büyük

ticari ve ekonomik potansiyel gördüklerini, ortaklığı artırmak için Kıbrıs ve

Yunanistan’daki kardeş ticaret odalarıyla mutabakat zaptları imzaladıklarını

ifade etti.

AmCham Yunanistan’ın Başkanı Nikolaos Bakatselos da, EastMed

Act’ın Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs’ın hâlihazırda gelişmiş olan bölgesel

ortaklığını daha da büyüteceğine, bu ülkenin ABD ile ilişkilerinin kendilerine

büyük ekonomik faydalar sağlayacağına dikkat çekti.