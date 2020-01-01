İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın Amerikan Odaları, Trump tarafından imzalanan EastMed Yasası’nın ardından Doğu Akdeniz’deki güvenliğin önemine işaret eden ortak bir basın açıklaması yayınladı
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın Amerikan Odaları (AmChams),
Başkan Donald Trump tarafından imzalanan EastMed Yasası’nın ardından üç ülke ve
Doğu Akdeniz’deki güvenliğin önemine işaret eden ortak bir basın açıklaması
yayınladı.
Geçen cuma günü Medya’ya gönderilen basın açıklamasında,
2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı’nın, Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) Doğu Akdeniz’deki dış politikasındaki tarihi değişimi
gösterdiği, büyük ölçüde, Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak ve müttefiklerin,
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için önemli olduğu stratejik görüş ve ilkesini
yansıttığı belirtildi.
Üç ticaret odası, EastMed Act’la Amerika Birleşik
Devletleri’nin, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’la resmi stratejik taahhüdünün
güçlü olmaya devam edeceğini vaat ettiğini kaydetti.
ABD ayrıca Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında enerji
güvenliği işbirliğini derinleştirmek için ortaklar ve müttefiklerle diplomatik
çabaları desteklemeyi de vaat ediyor ve özel sektörü Doğu Akdeniz bölgesinde
enerji altyapısında yatırım yapmaya teşvik ediyor.
Basın açıklamasına göre AmCham’ın Kıbrıs Başkanı Haris
Kakoullis, yasanın Doğu Akdeniz havzasında yeni gerçekleri tanıdığını, üç
ülkeye önemli yatırım fırsatlarının kapısını açtığını, küresel enerji
haritasında bir varlık olmak için faaliyetleri önemli ölçüde sağlamlaştırdığını,
ileriye yönelik enerji maliyetlerindeki azalmanın, ekonomilerinin temellerini
oluşturan rekabetçi avantajları oluşturmasının beklendiğini söyledi.
AmCham Israil’in CEO’su Oded Rose da, Doğu Akdeniz’de büyük
ticari ve ekonomik potansiyel gördüklerini, ortaklığı artırmak için Kıbrıs ve
Yunanistan’daki kardeş ticaret odalarıyla mutabakat zaptları imzaladıklarını
ifade etti.
AmCham Yunanistan’ın Başkanı Nikolaos Bakatselos da, EastMed
Act’ın Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs’ın hâlihazırda gelişmiş olan bölgesel
ortaklığını daha da büyüteceğine, bu ülkenin ABD ile ilişkilerinin kendilerine
büyük ekonomik faydalar sağlayacağına dikkat çekti.