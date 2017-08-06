İspanya’da turist isyanı… “Turistler evinize dönün!”

İspanya’nın Katalonya ve Bask bölgelerinde gençler sokağa çıktı… Bazı binaların üzerine ‘Turistler evinize dönün’ sloganını yazan gençlerin protestoları sürüyor

İspanya’nın Katalonya ve Bask bölgelerinde bazı gençler, turizmin en çok canlandığı ve ülkeye milyonlarca euro getirdiği bir dönemde bazı binaların üzerine ‘Turistler evinize dönün’ sloganını yazıyor.Protestoların arkasında olan solcu Katalanların sözcüsü, bugünkü kitle turizminin işçi sınıfının durumunu kötüleştirdiğini söylüyor.

Büyük festival öncesi turizm karşıtı protesto planlanıyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bask bölgesinde yer alan San Sebastian şehrinde ise büyük bir festival olan Semana Grande (Büyük Hafta) sırasında 17 Ağustos tarihinde turizm karşıtı bir protesto düzenlenmesi planlanıyor.

Bölgedeki yetkililer ise eylemlerin izole edilmiş protestolar olduğunu ve turistlerin her zaman ülkeye gelebileceklerini söylüyor.

Turist otobüsüne saldırı

2016 yılında İspanya’yı ziyaret eden 75,6 milyon turist ile rekor bir sayıya ulaşılmıştı.

Son zamanlarda Barcelona, Mayorka ve San Sebastian şehirlerinde ise turistlere karşı bazı şiddet içeren eylemler gerçekleştirildi.

Barcelona’da gerçekleşen bir olayda birkaç maskeli kişi futbol stadyumu yakınınındaki turist otobüsüne saldırdı.

“Turizm mahalleleri öldürüyor” sloganı otobüsün üzerine yazılırken, otobüsün tekerleklerş indirildi. Yolcular yaralanmadı.

Saldırıyı Katalan bağımsızlığı için mücadele eden ve kapitalizm karşıtı bir parti olan CUP’a (Halk Birliği) bağlı solcu bir genç hareketi olan Arran Jovent üstlendi.

CUP tarafından atılan tweette, “@Arran_jovent gençlik hareketine desteğimizi veriyoruz, mahallelerin öldürülmesine karşı hep beraber mücadele etmeliyiz” deniliyordu.

Arran, Facebook sayfasında Mayorka’da insanların yemek yediği bir restorana konfetilerin atıldığı ve bir marinaya sis bombalarının atıldığı videolar paylaşıyor.

Bazı yerlerde turistlerin kiraladığı bisikletlerin lastikleri patlatılıyor.

Arran, “Ülkemizi sadece burjuvazi ve sermayenin fayda gördüğü bir eğlence parkına çeviren ve bizleri köle yapmak isteyen kitle turizmine karşı çıkıyoruz” ifadesini kullanıyor.

‘Turizm kapitalizmin bir parçası’

Turizm karşıtı kampanya #touristgohome etiketiyle Twitter’da da büyük bir tartışma başlattı.

Arran sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, “Biz kapitalizm karşıtıyız, sistemi yok etmek istiyoruz ve turizm endüstrisi bunun bir parçası” dedi.

Arran, eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu belirterek bugünkü turizm modelinin mahalleleri yok ettiğini ve sahillerde görülebileceği gibi çevreye zarar verdiğini” belirtiyor.

Bask bölgesinde ise 2013 yılında kurulan ve ayrılıkçı ETA örgütünün mahkumları için kampanya yapan Ernai solcu gençlik grubu Arran’a destek veriyor.

Milliyetçi bir talep de var

Arran sözcüsü iki grubun da “baskıcı İspanya devletine karşı çıkan devrimci hareketler” olduğunu ifade ediyor.

Aynı zamanda Arran’ın Katalonya’da 500 aktivisti cezbettiğini ve yeni üyelerin de katıldığını belirtiyor.

İki bölgede de turizm karşıtı kampanyalar milliyetçilikle renkleniyor.

Turizmin özellikle yereller için kiraları yükseltmesinden şikayet ediliyor. Ancak ulusal bir kimlik ortaya koyma ve küreselleşmeyle mücadele de işin içinde.

Katu Arkonada’nın paylaştığı tweetinde, San Sebastian’daki bir restorana ‘Turistler evinize gidin” yazıldığını görmek mümkün.

Barcelonalılara göre en büyük problem turizm

Haziran ayında belediyenin yaptığı bir anket Barcelonalılara göre en büyük problemin turizm olduğunu ortaya koyuyor.

İspanya’nın şiddetli işsizlik sorununa rağmen turizm yüzde 19 ile birinci, işsizlik yüzde 12,4 ile ikinci, ulaşım yüzde 7 ile üçüncü kaygı sebebi.

BBC’nin Barcelona’daki muhabiri Carol Olona, gençlerin aylık bin euro kazanırken bir apartman dairesinin aylık 800 euroya ya da daha fazlasına kiralandığını vurguluyor.

İspanya’nın El Periodico gazetesine göre 2014-2016 yılları arasında Barcelona’daki kiralar yüzde 10’dan fazla yükseldi.

Yerel yöneticilerin bazıları Arran ve Ernai’nin dile getirdiği sorunlara sempatiyle yaklaşsa da turizmin getirdiği gelirden geri kalmamak adına yöntemlerini kınıyorlar.

Arran yeni otel inşaatlarının durdurulmasını, turizme düzenlenmelerin getirilmesini ve çalışanların onuruna uygun koşulların yaratılmasını istiyor.

Mayorka’da Balearics Başbakan Yardımcısı Biel Barceló ise kitle turizminden endişe duyduğunu ve bunun dengesiz olduğunu söylese de Arran’ın yöntemlerini kınıyor.

Cumhuriyet