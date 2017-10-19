İspanya’da Kriz Derinleşiyor…İspanya, Katalonya’nın özerkliğini kaldırmaya hazırlanıyor

İspanya hükümeti tarafından bağımsızlık açıklamasını gözden geçirmesi için kendisine süre tanınan Katalan lider Carles Puigdemont, bir mektupla yanıtını Madrid’e iletti.

Mektupta, “Merkezi hükümet diyaloğa girmeyi reddetmekte ısrar ederse ve baskı yapmayı sürdürürse Katalonya hükümeti resmen bağımsızlık ilan etmek için süreci ilerletecektir” ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti ise yanıtında Cumartesi günü acil kabine toplantısı yapılacağını ve İspanyol Anayasası’nın 155’inci maddesini yürürlüğe sokmak için harekete geçileceğini bildirdi. 155’inci madde özerk bölgelerin merkeze bağlanması sürecini düzenliyor.

Siyasi partilerden farklı sesler

İspanya’daki siyasi partiler de hükümetin bu hamlesi karşısında sessiz kalmadı.

Sosyalist muhalefet, Başbakan Mariano Rajoy’u Katalonya konusundaki söyleminde destekliyor, ancak alınacak önlemlerin belli kapsamda ve sürede uygulanmasını istiyor.

Serbest piyasa yanlısı Ciudadanos Partisi ise Katalonya’nın yerel hükümetini lağvedecek 155’inci maddeye yumuşak bir geçiş istiyor. Parti ayrıca Katalonya’da derhal yeni seçimler yapılmasını talep ediyor.

Ciudadanos Katalonya’da iktidardaki bağımsızlık yanlısı partinin ardından en çok oy alan parti ve muhalefetin lideri konumunda.

Ayrılıkçıların önemli müttefiklerinden aşırı solcu CUP Katalan Partisi ise ayrılıkçı politikaya destek vermeye devam ediyor.

Yeni gösteriler yolda

Katalonya’da sivil toplum örgütleri, bağımsızlık yanlısı liderlerinin İspanyol yetkililer tarafından gözaltına alınmasının ardından yeni protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İspanya Ulusal Mahkemesi ayrılıkçı düşünceyi destekleyen temel iki organizasyon olan Katalonya Ulusal Asamblesi ve Omnium Cultural (Kültür Toplamı) liderlerini Eylül ayı ortasındaki protesto gösterilerini organize etmekle suçluyor.

Grup, gösterilerin Barcelona’daki merkezi hükümet binasının önünde gerçekleşeceğini duyurdu. Barselona’da daha büyük bir gösteri ise Cumartesi günü öğleden sonra düzenlenecek.

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İspanya, Katalonya’nın özerkliğini kaldırmaya hazırlanıyor

İspanya hükümetinin Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verdiği süre bu sabah yerel saat ile 10:00’da doldu.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a hitaben yazdığı mektubunda, parlamentolarının 10 Ekim’de bağımsızlık ilan etmediğini belirtti.

Ancak Puigdemont, İspanya hükümetinin diyaloga yanaşmaması ve anayasanın 155’inci maddesini uygulaması halinde Katalonya Parlamentosu’nda bağımsızlık oylamasının yapılacağını söyledi.

Bunun üzerine Rajoy’un ofisinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Cumartesi günü, bölgenin özerklik statüsünü kaldıran anayasanın 155’inci maddesinin uygulanması için toplanacağı duyuruldu.

Gösteriler devam ediyor

Katalonya’da 1 Ekim Pazar günü İspanya’nın “yasa dışı” ilan ettiği bağımsızlık referandumu düzenlenmiş, ülkedeki siyasi kriz derinleşmişti.

Referandum sırasında İspanya polisinin oy merkezlerine yaptığı müdahale görüntüleri tepki toplamıştı.

Son olarak bu hafta Katalonya’nın bağımsızlığından yana olan iki sivil toplum örgütü lideri, Madrid’deki ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alındı.

Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez’in Pazartesi günü gözaltına alınmalarının ardından Barcelona’da hafta boyu gösteriler düzenlendi.

Piyasalar sert tepki verdi

Katalonya ile ilgili krizin derinleşmesinin ardından Avrupa’daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksi yüzde 0,6 düştü.

İspanya’nın Ibex endeksi ise yüzde 1 düşerek diğer borsalardan daha olumsuz bir performans gösterdi.

Euro ise ilk başta düştükten sonra daha sonra toparlandı. 1,1768’e kadar Euro/Dolar kuru daha sonra 1,18’ü aştı.

Voa-Bbc