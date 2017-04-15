İşgal edilen topraklarda (Ukrayna) yaşayanlar da AB’ye vizesiz gidebilecek

İşgal edilen Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşları AB ile vize serbestisinden faydalanabilecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, işgal edilen Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının biyometrik pasaport alarak AB ile vizesiz rejimi yararlanma hakkına sahip olabileceklerini açıkladı.

Bakanlıktan gelen açıklamada, “Geçici olarak işgal edilen Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşları biyometrik pasaport alarak ve vizesiz seyahat için gereken diğer şartlara uyarak ülkenin diğer vatandaşları gibi, AB ile vizesiz rejimi avantajlarından faydalanma hakkına sahip.” denildi.

Avrupa Parlamentosu, bugün 6 Nisan tarihinde Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile vize serbestisini onayladı. AB’nin Ukrayna ile vizelerin kaldırılmasını öngören yasa tasarısı için 521 Avrupa Parlamentosu milletvekili “evet” oyu kullandı. 26 Nisan tarihinde düzenlenecek oturumda AB ülkelerinin Büyükelçileri Avrupa Parlamentosu’nun bu kararı onaylamaları gerekiyor. Ardından AB Konseyi 11 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile vize serbestisini nihai olarak onaylaması bekleniyor. Böylece vizesiz rejim Haziran 2017’de yürürlüğe girebilecek.

Qha