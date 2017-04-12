İş yatırım oranı avro bölgesinde %23,5, hane halkı tasarruf oranı %12’yı buldu

2016`nın dördüncü çeyreğinde iş yatırım oranı, bör önceki çeyreğin %22,0 oranıyla karşılaştırıldığında avro bölgesinde %23,5 oldu. İş kar payı da avro bölgesinde, 2016`nın üçüncü çeyreğinde %40,7 iken 2016`nın dördüncü çeyreğinde %41,0 olarak gerçekleşti.

Hane halkı tasarruf oranı da 2016`nın üçüncü çeyreğindeki %12,3 oranıyla karşılaştırıldığında 2016`nın dördüncü çeyreğinde %12,0 olarak hesaplandı. Hane halkı tasarruf oranı da avro bölgesinde bir önceki çeyreğin %8,6 oranıyla karşılaştırıldığında 2016`nın dördüncü çeyreğinde %8,5 olarak belirlendi.