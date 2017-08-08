İran, Kıbrıs’ta tek bir devlet tanıyor: Kıbrıs Cumhuriyeti’ni

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani’nin yemin törenine katılmak amacıyla Tahran’da bulunan Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, İranlı yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sırasında, İran’ın Kıbrıs sorunundaki ilkeler temelindeki politikası teyit edildi.

Meclis tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Syllouris İran ziyareti sırasında bu ülkenin Birinci Başkan yardımcısı Eshaq Jahangiri, İran Parlamento Başkanı Ali Ardeshir Larijani ve İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif ile ayrı ayrı görüştü.

Eshaq Jahangiri, Syllouris ile yaptığı görüşme sırasında, Kıbrıs ve İran arasında var olan çok iyi ilişkilere değinerek, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kıbrıs ve İran arasındaki ilişkilerinin daha da güçlenmesini dileyen Jahangiri, ülkesinin Kıbrıs sorununda ilkeler temelindeki politikasına devam ettiğini ve İran’ın “Kıbrıs’ta tek bir devlet; Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” tanıdığını vurguladı.

Meclis Başkanı Demetris Syllouris, İran Meclis Başkanı Larijani’ye iletilen davet için teşekkür etti ve Nikos Anastasiades’in İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani’ye, başarısız bir şekilde sonuçlanan İsviçre’nin Crans-Montana’da kasabasında yapılan Kıbrıs konferansı hakkında bilgilenmesi için gönderdiği mektubunun bir suretini sundu.

Larijani, Kıbrıs sorununa en yakın zamanda bir çözüm bulunmasını diledi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif ile yaptığı görüşme sırasında Demetris Syllouris, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bakanı bilgilendirdi ve Türkiye’nin uzlaşmaz politikası ve özellikle Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasından sonra da Türk ordusunun adada kalmasında ısrar etmesini eleştirdi.

Bakan Zarif, ülkesinin Kıbrıs sorununa Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü bağımsızlığını ve egemenliğini garanti eden ilkeler temelinde bir çözüm bulunmasını desteklediğini vurguladı.