Irak, Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölge ülkeleriyle kurduğu işbirliği projelerine dahil olacak

Irak Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları arasında pazar günü Amman’da yapılan üç ülkenin ikinci Üçlü Zirvesi’ne katılmasının ardından, Irak, Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölge ülkeleriyle kurduğu işbirliği projelerine dâhil olacak.

Edinilen bilgiye göre, Irak’ın, Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün üçlü işbirliği projesine mi yoksa Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır üçlü işbirliği projesine mi katılacağı henüz görüşme aşamasında bulunuyor.

Bundan başka Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ve Mısır’ın çok taraflı bir proje oluşturmaları da ihtimal dâhilinde oluyor.

Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında yer alan Üçlü Zirveden sonra yayımlanan deklarasyonda, üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının yakın bir gelecekte Irak Dışişleri Bakanı’yla Bağdat’ta görüşmelerine karar verildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bu nedenle Irak’ın başkentinde tüm tarafların katılacağı bir ekonomik-iş forumu düzenlenecek.