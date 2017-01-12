İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Türkiye’ye Eleştiri (english)

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, “Dünya Raporu 2017” adlı raporunda Türkiye’ye yönelik eleştiriler yer aldı.

Raporda 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’de cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından bireysel hakların ve demokratik güvencelerin kısıtlanması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Raporda geride kalan 6 aylık süreçte hükümetin çok sayıda gazeteci ile seçilmiş muhalefet milletvekillerini hapse attığı, onlarca medya kurumunu kapattığı, aralarında hakim savcı ve öğretmenlerin de bulunduğu 100 binden fazla çalışanı da görevden aldığına dikkat çekildi. Ayrıca çok sayıda sivl toplum kuruluşunun faaliyetlerinin de sonlandırıldığı ve adli kurumların üzerinde hükümet baskısının oluşturulduğu belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson raporda yer alan tespitler ile ilgili olarak “Türkiye’de hükümet darbe sonrası partiler üzeri bir uzlaşı ile demokrasiyi güçlendirmeye uğraşmak yerine, acımasızca muhalif sesleri kısmaya odaklandı” değerlendirmesini yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü en az 241 kişinin hayatını kaybettiği, TBMM’nin uçaklar tarafından bombalandığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin sorumlu olarak gördüğü Fettullah Gülen cemaatinden çok sayıda kişiyi terör soruşturması kapsamında gözaltına aldığını ya da tutukladığını belirtti. Örgüt söz konusu tutuklama ve gözaltı işlemleri sırasında da işkence ve kötü muamele iddialarının gündeme geldiğine dikkat çekti.

Raporda 2016 yılı içerisinde Türkiye’nin güneydoğusunda devam eden çatışmalar dolayısıyla da çok sayıda insan hakları ihlali yaşandığı belirtiliyor. Örgüt aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda Kürt kökenli politikacının da cezaevine atıldığını hatırlatıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca Türkiye’nin 2,7 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatırken AB ile üyelik görüşmeleri çerçevesinde sığınmacıların Yunanistan’dan geri alınmasını sağlayan bir anlaşmayı da kabul ettiğini belirtiyor. Raporda Türk güvenlik güçlerinin Suriye sınırında mültecileri geri çevirmeye çalıştığı bu noktada hayatını kaybeden sığınmacılar da olduğu ifade ediliyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye son bir neslin en ağır krizinde

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü) 2017 dünya raporunu yayımladı. 90’dan fazla ülkenin incelendiği raporda Türkiye eleştirildi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson raporda, “Türkiye son bir neslin en ağır krizine girdi” ifadelerini kullandı.

Örgüt, Türkiye’de insan hakları alanında geçen yıl yaşanan gelişmeleri “İnsan hakları konusunda ürkütücü kötüleşme” başlığıyla duyurdu:

“Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve hükümeti Temmuz 2016’da yaşanan şiddetli darbe girişimini insan haklarını baskılamak ve temel demokratik güvenceleri ortadan kaldırmak amacıyla bir araç olarak kullanıyor.”

‘Muhaliflerin üzerine acımasızca gidildi’

Yılın son altı ayında gazetecilerin kitlesel olarak gözaltına alındığını, çok sayıda medya organının kapatıldığını ve siyasetçilerin hapse atıldığını hatırlatan HRW, 100 binden fazla kişinin işten çıkarıldığını, sivil toplum kuruluşlarının kapatıldığını ve hükümetin yargı üzerinde kontrol tahkim ettiğini belirtti.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson raporda, “Türkiye’nin hükümeti, demokrasiyi güçlendirmek için partiler arasında oluşmuş darbe karşıtı birlikten yararlanmak yerine, eleştirel seslerin ve muhaliflerin üzerine acımasızca gitmeyi tercih etti” ifadelerini kullandı.

Türkiye reddediyor

Türkiye ise bu eleştirileri reddediyor. Daha önce de Türkiye’deki darbe sonrası gelişmelere dair rapor yayımlayan HRW’ya Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak bir açıklamayla yanıt vermişti.

Yanıtta “söz konusu raporun hükümet yetkilileriyle hiçbir iletişim kurulmadan, bilgi ve belge ya da görüş talebinde bulunulmadan, tek taraflı, somut gerçeğe uygun olmayan bir şekilde hazırlanmış olduğu hususunun kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Bunun yanında sözkonusu rapor, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri ve bu örgütle iltisaklı ve irtibatlı kişilerin etkisi altında kalınarak hazırlandığı izlenimini vermektedir” ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada ayrıca, “Raporda, demokratik düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı bir terör örgütü liderinden ‘din adamı’, silahlı terör örgütünden ‘Gülen hareketi’ olarak bahsedilmesi kaygı verici bulunmaktadır” denilmişti.

Voa-Bbc

www.hrw.org/news/2017/01/12/world-report-2017-demagogues-threaten-human-rights