İnovasyona AB desteği artıyor (english)

İnovasyon alanındaki çalışan şirketler, Avrupa Birliği’nin “Horizon 2020” programından mali destek alma şansına sahip.

Biyoteknoloji ve yaşam bilimleri, sağlık ve ilaç, hayvan sağlığı, tekstil, kimyasallar veya plastikler gibi çeşitli endüstriyel sektörlerin gelişmesinde önemli yer tutuyor.

Biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler son dönemde özellikle daha gelişmiş ilaçların, aşıların ve tedavi yöntemlerinin keşfedilmesine yol açıyor.

Yine bu alanda atılan adımlarla, son dönemde metabolik hastalıklar, doku sertleşmesi, romatizma artrit, kanser veya Alzheimer hastalığı olan hastalar için yeni ilaçlar ve çareler üretiliyor.

İnovasyon alanındaki çalışan şirketler, Avrupa Birliği’nin “Horizon 2020” programından mali destek alma şansına sahip.

“InnovFin”, yenilikçi firmaların mali desteğe daha kolay ulaşmasına yardımcı olabilmek için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından başlatılan bir danışmanlık hizmeti.

Bulaşıcı Hastalıklar Finans Merkezi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni aşılar, ilaçlar, tıbbi ve teşhis cihazları veya yeni araştırma altyapıları geliştirmek isteyenlere yine mali destek sağlayabiliyor.

http://tr.euronews.com/2017/09/08/inovasyona-ab-destegi-artiyor?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1504881959