İngitere basınında gündem Brexit ve AB Büyükelçisi Rogers’ın istifası…

İngiltere gazetelerinin birinci sayfalarında ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers’ın istifası ile AB’den çıkış sürecinin girdiği yeni dönem var.

2015’te düzenlenen ve kısaca ‘Brexit referandumu’ olarak anılan, İngiltere’nin AB’den çıkışı oylaması öncesinde AB’den çıkışı savunan gazeteler, Rogers’ın zaten AB’de kalmaktan yana bir isim olduğunu ve bu yüzden de Brüksel ile başlayacak müzakerelerde etkin bir aktör olmasının sorunlu olacağını yazdı.

Daily Telegraph gazetesi, Rogers için ‘Zaten bir ayağı çukurda olan AB yanlısı’ dedi ve “İstifa kararı almasaydı görevden alınacaktı” dedi:

“Ivan Rogers, AB’den çıkışa karşı bir tutum izliyordu ve müzakereler öncesinde yaptığı açıklamalarla da iktidarı zor durumda bırakıyordu. ‘Brüksel ile herhangi bir ticaret anlaşmasının imzalanması 10 yıl sürebilir’ sözlerinin ardından zaten bir ayağı çukurdaydı. Gemiden atılmadan önce kendisi atladı.”

‘Tüm karşıt görüşleri susturamazsınız’

Referandum sürecinde AB’de kalınmasından yana tavır koyan Guardian gazetesi ise haberi “AB üyeliği karşıtlarını kızdıran büyükelçi, istifasını verdi” diyerek okurlarına duyuruyor.

Başbakan yardımcısı Nick Clegg’in açıklamalarına yer veren Guardian, “Clegg, Brexit sürecinde temkinli hareket edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililerin baskı altında bırakıldığını söylüyor ve “Bu tutum bir gün AB üyeliği karşıtlarına da zarar verecek. Siz ne kadar ‘Dünya düzdür’ diye bağırıp çağırsanız da ‘Dünya yuvarlaktır’ ya da ‘Brexit karmaşık bir süreç olacak. Uzun sürecek ve her şey İngiltere’nin çıkarına olmayacak’ diyenlerlerin hepsini susturamazsınız’dedi.” Yorumunu aktarıyor.

Gazetelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği Reina saldırısıyla ilgili analizler de yer almaya devam ediyor.

Bugünkü gazeteler daha çok Reina saldırısının bölgesel anlamda ne tür tehditlerin sinyalini verdiği üzerinde duruyor.

Independent: Brexit görüşmeleri kaosa girdi

Independent’ın baskı verdiyonu I gazetesinde ise Büyükelçi Ivan Rogers’ın Brüksel’le görüşmeleri kaosa sürüklediği yorumu yapılıyor ve “AB karşıtları ‘karamsar pesimist’ olarak gördükleri Rogers’ın gidişinden memnun” deniyor.

Haberde, Rogers’ın istifası ‘şok’ olarak yorumlanırken, ‘Rogers görevine devam etseydi, AB’den çıkış müzakerelerinde önemli bir rol üstlenecekti” ifadeleri yer alıyor.

Bbc