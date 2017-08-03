İngiltere’nin (Kıbrıs) garantilerle ilgili görüşleri

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, “İngiltere’nin Kıbrıs’taki güvenlik ve garantilerle ilgili tezinin sabit olduğunu ve bunun Londra’nın geriye kalan ilgili tarafların anlaşmasını kabul etmeye hazır olduğundan ibaret olduğunu belirttiği” ifade edildi.

Doros Partasidis isimli Rum’un, İngiltere’deki diğer Rum göçmenlerle birlikte, Kıbrıs’la ilgili konferanstan önce, destek talebiyle İngiltere’nin Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan’a yönelik bir mektup kaleme aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığının yanıtının ise, kısaca şöyle olduğunu iletti:

“Kıbrıs’la ilgili Crans Montana’daki konferansın anlaşma olmadan sonuçlanması umut kırıcıdır. İngiliz hükümeti, tüm Kıbrıslıların yararına olacak olan, adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmayı sürdürmektedir. Güvenlik ve garantiler konusunda, her daim, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için, iki tarafın ve diğer garantör güçlerin varabileceği her türlü düzenlemeye açığız.”

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Birleşik Krallık garantilerle ilgili konumunu tekrarladı

Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs’ta güvenlik ve garantilerle ilgili kalan taraflar arasında olası bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu konumunu tekrarladı.

Söz konusu görüş, 26 Temmuz’da, Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan tarafından, seçkin bir fotoğraf sanatçısı ve Birleşik Krallık Kıbrıs Toplumu ve toplumun faal bir üyesi olan Doros Partasides’in Britanya’da yaşayan diğer Kıbrıslı göçmenlerle birlikte Sir Alan Duncan’dan talep ettiği Birleşik Krallık Hükümetinin Crans- Montana’da yer alan Kıbrıs konferansında desteğe cevap olarak gönderilen bir mektupta özetlendi.

Mektubu imzalayan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs masası üyesi şöyle dedi:

“Crans- Montana’daki konferansın anlaşma olmadan sona ermesi umut kırıcıdır. Hükümet, Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına olacak kalıcı ve adil bir çözüm için çalışmaya devam ediyor. Tüm tarafları sonucu iyice düşünmelerini, sonraki adımları düşünmelerini teşvik ediyoruz.”

“Güvenlik ve garantiler konusunda biz her zaman açıkça, iki tarafın ve diğer garantör güçlerin, birleşik bir Kıbrıs’ın güvenlik ihtiyaçlarını yerine getirecek, üzerinde anlaşacakları her türlü düzenlemeye açık olduğumuzu ifade ettik.”

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yer alan Birleşmiş Milletler gözetimindeki barış müzakereleri, herhangi bir faydalı sonuca ulaşılamadan sona ermişti.

Tak-Kha