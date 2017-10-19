İngiltere’nin AB’den ayrılması İngiliz üslerini değiştirmeyecek

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere ile Rum Yönetimi arasında başlayan, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından Kıbrıs’taki asker üslerinin durumuyla ilgili başlattığı müzakereler çerçevesinde, İngiliz üslerinde geçerli olanların, ayrılma sürecinin ardından da geçerli olmaya devam etmesi şeklindeki görüşe yaklaşıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın AB Daimi Temsilciği’ndeki, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) Koordinatörü Stelyos Makriyiannis’in, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun organize ettiği Avrupa’nın geleceğiyle ilgili Brüksel’deki seminer çerçevesinde, Rum gazetecilere konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Makriyiannis, ilk tur müzakerelerin yapıldığını ve özellikle İngiliz üslerinde çalışan ve yaşayanların haklarının uygulanması alanında görüş birliğinin bulunduğunu ifade etti.

İngiliz üsleri konusunun kaç Kıbrıslı vatandaşı ilgilendirdiği şeklindeki soru üzerine Makriyiannis, 10 bin kişi yanıtını verdi.

Makriyiannis herhangi bir anlaşmada iki taraflı olarak uzlaşılacağını ve ayrılma(Brexit) anlaşmasına entegre edileceğini belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki müzakerelere, Güney Kıbrıs adına Büyükelçi Minas Hacımihail ile İngiltere adına Büyükelçi Alex Ellis’in başkanlık ettiğini de anımsattı.

Tak