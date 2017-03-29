İngiltere’nin AB’den ayrılık mektubu Brüksel’e ulaştı: Brexit süreci resmen başladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci Brexit’i bugün resmen başlattı.

May AB’nin Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesi uyarınca dün gece imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubu bugün Brüksel’e gönderildi. İngiltere’nin AB Büyükelçisi Tim Barrow, mektubu AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a elden teslim etti.

May parlamentoda konuya ilişkin açıklamasında “Britanya halkının iradesine uygun olarak İngiltere AB’den ayrılıyor” dedi.

Tusk Twitter’da paylaştığı mesajında Haziran 2016’daki Brexit referandumuna gönderme yaparak “Dokuz ay sonra İngiltere teslim etti” dedi.

AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ise “Bugün çok zorlu bir yolda ilk gün” şeklinde açıklama yaptı.

AB için kilit bir an olduğunu söyleyen Barnier, “adil bir anlaşma sağlanması gerektiğini” söyledi.

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İngiltere’nin ‘boşanma dilekçesi’ AB’nin ellerinde

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) başlatan mektup AB yetkililerine ulaştı.

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı.

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yerel saatle 13.20’de verdi.

Tusk, sosyal medya hesabından, “9 ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı” açıklamasını yaptı.

Böylece, İngiltere’nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.

MÜZAKERELERİN 2 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak.

2 yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB’nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk, yarın AB’nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak.

Taslağın, 29 Nisan’da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.

AB’nin, önceki taahhütlerinden dolayı İngiltere’ye yaklaşık 60 milyar euroluk bir fatura çıkarılacağı belirtiliyor.

Söz konusu faturanın, müzakerelerde en tartışmalı konulardan biri olması bekleniyor.

Ayrıca İngiltere’de yaşayan birlik vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrası durumları da diğer zorlu konular olarak öne çıkıyor.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti.

Bbc-Rs