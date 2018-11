İngiltere’de Başbakan May, Brexit anlaşmasına kabinesinin desteğini aldı.Brexit uzlaşısı (english)

İngiltere Başbakanı Theresa May, beş saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB’yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söyledi ve “Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu” dedi.

May, “uzun, ayrıntılı ve tutkulu” geçtiğini söylediği toplantıdan sonra basına yaptığı kısa açıklamada “Bu tamamen ulusal çıkarlarımıza uygun ve referandumdaki vaadi yerine getiren bir anlaşma. Bu karar istihdamı ve Birleşik Krallığı koruyor. Bu karar yoğun bir şekilde incelenecek, ancak karar ülkemiz için bir gelecek inşa etmek ve başa dönüp, referandumdaki vaadi yerine getirmemek arasındaydı” dedi.

Kabinesinden aldığı desteği Brexit için “belirleyici bir adım” diye niteleyen May, bu adımın anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlardırılmasının önünü açtığını vurguladı.

May ayrıca, bugün parlamentoya da bir açıklama yapacağını kaydedip, başbakanlık konutuna geri döndü.

May’in kabinenin “ortak karar aldığı” vurgusuyla, herhangi bir istifa olmayacağının sinyalini de verdiği belirtiliyor.

Ancak BBC Muhabiri Laura Kuenssberg dokuz bakanın anlaşmaya karşı açıklamalar yaptığını vurguladı ve kararın “kesinlikle oybirliğiyle alınmadığını” söyledi.

Taslak Brexit anlaşması ve gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair açıklama AB tarafından yayımlandı.

Bazı Muhafazakâr Partili milletvekillerinin anlaşmaya kızgın olduğu ve İngiltere’yi önümüzdeki yıllarda AB kurallarına bağlı kılma anlamına gelebileceğini söyledikleri belirtiliyor.

Başlıca Brexitçilerden Jacob Rees-Mogg da uzlaşmayı “çürümüş bir anlaşma” diye tanımladı.

Sırada parlamento var

May için bir sonraki aşama anlaşmayı parlamentonun da onayından geçirmek.

May kabinesinin desteğini almış olmasına karşın, şimdi Parlamento onayı almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

Hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) anlaşmayı eleştiriyor.

İngiltere Parlamentosu’ndan anlaşma geçer mi?

Avam Kamarası’ndaki matematik çok da May lehine görünmüyor.

DUP ve İşçi Partisi’nin anlaşmaya karşı oy vereceği düşünülüyor. Muhafazakar Parti’den de 25 milletvekilinin anlaşmaya karşı çıkacağı düşüncesi aritmetiği zorluyor.

O yüzden May, öncelikle DUP’un oylarına ardından da İşçi Partisi’ndeki muhaliflerin oyuna ihtiyaç duyacak.

Anlaşma parlamentodan geçmezse ne olur?

Bu noktada İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması gündeme gelir. Bu da özellikle piyasalar ve iş dünyası için büyük bir belirsizlik anlamına geliyor.

Bu durumda hükümetin ne yapılacağına karar vermesi gerekecek.

Brexit kapsamında yürürlüğe konan kanunlara göre 21 Ocak 2019, AB ile anlaşmanın yapılması için belirlenen son tarih.

Eğer bu tarihe kadar Brexit cephesinde ne yapılacağı konusunda bir kesinlik sağlanamazsa, hükümetin 5 gün içinde sonraki planının ne olduğunu açıklaması gerekiyor.

Ancak olayların bu aşamaya gelmesi, May’in başbakanlığının sona ermesi ve ülkede yeni seçimlerin yapılması anlamına gelebilir.

29 Mart’a kadar AB ile yeni bir anlaşmanın yapılması, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması ya da yeni bir referandumun yapılması bile söz konusu olabilir.

Bazı Avrupa yanlıları da ne olursa olsun parlamentoda anlaşmaya karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Muhalefet ne diyor?

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “Bu müzakerelerin çılgın bir şekilde yürütülmesinden anladığımız üzere bu anlaşmanın ülke için iyi olması ihtimali bulunmuyor” yorumunu yaptı.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 14, 2018