Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

İngiltere ve Almanya Brexit sonrası döneme yönelik bir savunma paktı yapmaya hazırlanıyor Reviewed by Momizat on Mar 20 . İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere ve Almanya'nın Brexit sonrası döneme yönelik bir savunma paktı yapmaya hazırlandığını iddia etti. Gazetenin İngiliz İngiliz Financial Times gazetesi, İngiltere ve Almanya'nın Brexit sonrası döneme yönelik bir savunma paktı yapmaya hazırlandığını iddia etti. Gazetenin İngiliz Rating: 0