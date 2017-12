Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

İngiltere ve AB Brexit görüşmelerinde anlaşmaya varamadı Reviewed by Momizat on Ara 05 . İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. İngiltere İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. İngiltere Rating: 0