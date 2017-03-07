İngiltere Savunma Bakanı Fallon:”AB, NATO’ya alternatif savunma yapıları oluşturmaktan kaçınmalı”

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’ya alternatif savunma yapıları oluşturmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Fallon, “Bugün AB’yi NATO ile daha yakın iş birliği yapmaya ve savunma yapılarını gereksiz yere çoğaltmaktan kaçınmaya çağıracağız.” dedi.

NATO ile AB’nin siber güvenlik dahil olmak üzere yeni tehditlere karşı iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Fallon, “AB’den ayrılsak da Avrupalı ortaklarımızla savunma ve güvenlik konularında ve terörle mücadelede iş birliğini sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda İngiltere’nin bu ay içinde Estonya’ya, daha sonra da Polonya’ya asker, Romanya’ya da Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler konuşlandıracağını aktaran Fallon, ülkesinin Akdeniz’deki göçmen kurtarma ve insan kaçakçılığıyla mücadeleye dönük Avrupa görevinde oynadığı rolü de sürdüreceğini kaydetti.

AB dışişleri ve savunma bakanlarının bugünkü toplantıda Brüksel’de küçük bir askeri komuta merkezi kurulması üzerinde anlaşması bekleniyor. Komuta merkezinin ilk aşamada AB’nin Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askeri eğitim operasyonlarını yönetmesi bekleniyor.

İngiltere, 2011 ve 2013’te benzer kararları veto etmişti ancak bu defa vetosunu kullanmayacağı belirtiliyor.

Qha