İngiltere Merkez Bankası’ndan Brexit uyarısı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Yardımcısı Ben Broadbent, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasıyla ticaretin üzerinde olumsuz etki oluşabileceği uyarısında bulundu.

İskoçya’nın Aberdeen kentinde düzenlenen İskoçya Kalkınma ve Endüstri Konseyi’nin toplantısında konuşan Broadbent, “Eğer AB ile ticaret bağları zedelenirse, İngiltere hizmet sektöründen daha az gelir elde edecek. İngiltere, AB’den gelen ithal malları yerel ürünlerle telafi etmeye çalışacaktır. Aynı durum AB için de geçerli ama daha küçük ölçüde.” ifadelerini kulandı.

Broadbent, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının karşılıklı ticaret üzerinde olumsuz etkilerinin öncelikli olarak hizmet sektöründe görülebileceğini söyledi.

Broadbent ayrıca İngiltere’nin gıda ve makine maliyetlerinin de önümüzdeki dönemde artabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından bugün yapılan bir açıklamada önümüzdeki iki yıl boyunca İngiliz ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği bildirilmişti.

S&P açıklamasında İngiliz ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl ise yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmişti.

KP-Tak