İngiltere iki öneri sundu Rumlar süre üstedi

Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla BM’nin ev sahipliğinde İsviçre’nin Crans Montana kentinde önceki gün başlayan Kıbrıs Konferansı’nda garantör ülke İngiltere iki öneri sundu.

Türk tarafı önerilere açık olduğunu bildirirken, Rum tarafı ise cevap vermeyerek bir gün süre istedi. Kıbrıs Konferansı çerçevesinde gerçekleşen ikinci 5’li toplantıda, sıkıntıların aşılıp ilerleme sağlanabilmesi için konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip ele alınması gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs müzakerelerindeki 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikri yanında, değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları içerecek mini paket anlayışı masaya geldi. Öneriler garantör ülkelerden İngiltere tarafından masaya getirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Crans Montana’ya geleceği bugün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre saatiyle 09.00’da Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşecek.

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