İngiltere Hükümetinde Brexit Krizi

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin Adalet Bakanı Phillip Lee istifa etti. Bu durum İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda mecliste yapılacak kilit oylama öncesinde AB yanlısı meclis üyelerine cesaret verdi.

2016’da İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan referandumda AB’den yana oy veren muhafazakar Phillip Lee, Adalet Bakanlığı’ndan istifa ederek AB’den ayrılma konusunda hükümete daha fazla yetki verecek önlemlere karşı oy kullanabilecek.

Lee, İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla halkın, ekonominin ve seçim bölgesinin olumsuz etkileneceğini ve bu şekilde ilerlemenin sorumsuzluk olacağını söyledi.

Lee, Mart 2019 olarak belirlenen İngiltere’nin AB’den çıkışının durdurulması çağrısı yaptı. Yapılacak herhangi bir çıkış anlaşması öncesinde yeniden referanduma gidilmesini teklif etti.

İngiltere’yi kırk yıllık AB üyeliğinden koparacak AB’den çıkış tasarısı parlamentoda sert tartışmalara neden oluyor. Meclisin üst kanadı Lordlar Kamarası tasarıda 15 alanda değişiklik yapılmasını istedi.

Hükümet, değişikliklerin İngiltere’nin müzakerelerde elini zayıflatacağını söylüyor ve bunları meclisin alt kanadı Avam Kamarası’nda hafifletmeyi umuyor. Ancak May kendi muhafazakar partisi içinden de bazı isyan sesleriyle karşılaşıyor. Bu kişiler İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra da birlikle güçlü bağlarını korumasını umuyor.

Bu vekiller Avam Kamarası’ndan hükümeti Brexit anlaşmasından memnun kalınmaması halinde AB’yle müzakere masasına yeniden oturtacak eklemeler yapılması için kulis yapıyor. Şu an için hükümet meclis üyelerinin karşısına nihai kararla ilgili ‘ya hep ya hiç’ niteliğinde bir oylamaya zorluyor.

Voa