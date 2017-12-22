İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson:“Rusya, AB ülkelerini istikrarsızlaştırma çabalarına son vermeli”

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB ve Ukrayna’daki durum düzelene kadar, İngiltere ve Rusya’nın eskisi gibi iş birliği yapamayacağını düşünüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya’nın, Avrupa’daki durumu istikrasızlaştırmaya devam ettiği sürece iki ülke arasındaki ilişkilerin eski seviyeye dönemeyeceğini ifade etti.

Bugün, 22 Aralık’ta Moskova’ya resmi ziyaret düzenleyen Johnson, “Rusya Federasyonu, Ukrayna da dahil olmak üzere, Avrupa ülkelerini istikrarsızlaştırmaya devam ederken Rusya’yla ilişkilerimiz “her zamanki işler” gibi olamayacak. Kremlin Rusya’yı doğrudan Batı’nın karşısına koydu, ancak bu durumun devam etmesi gerekmiyor. “ dedi.

Moskova’yı ziyaret eden, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya gelerek, özellikle İran’la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore tehdidi gibi ortak uluslararası zorluklar alanındaki olası iş birliği seçeneklerini görüşecek.

Qha