İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson:Brexit faturası çok yüksek

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde mali yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan Johnson, İngiltere’nin Brexit sürecinin doğuracağı mali yükümlüklere sadık kalacağını dile getirdi.

İngiltere’nin AB’ye taahhütlerinden kaynaklanan “ayrılma faturası”nı ödeyeceğine işaret eden Johnson, “Gördüğüm bazı rakamlar çok yüksek ama tabii ki yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Biz kanuna bağlı, borcunu ödeyen bir halkız.” dedi.

“(AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel) Barnier’in bizim yükümlülüklerimizle ilgili yorumunu kabul ettiğimi söyleyemem.” ifadesini kullanan Johnson, “Ancak tabii ki kendi anlayışımıza göre yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda olduğumuzu söylüyorum ve İngiliz hükümetinden beklenecek olan da budur.” diye konuştu.

“Ayrılık faturası”nın 100 milyar avroyu bulabileceği şeklindeki görüşe katılmadığını belirten Johnson, muhtemel faturayla ilgili rakam vermekten ise kaçındı.

Brexit sürecinin sonunda AB İngiltere’den bugüne kadar verdiği ortak bütçeye katkı taahhütlerini yerine getirmesini ve ayrıca Brexit sürecinin doğuracağı personel masraflarını karşılamasını istiyor. Faturanın 60 ile 100 milyar avro arasında olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İngiltere’de bu faturanın ödenmesine karşı çıkan ve AB ile hiçbir anlaşma yapmadan birlikten ayrılmaktan yana olan çevreler de bulunuyor.

İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşmasının, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50’nci maddesini mart ayında işleten İngiltere, AB’den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran’da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve 2019 Mart’ta tamamlanması öngörülüyor.

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