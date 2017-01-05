İngiltere basını: May’in Brexit planı bekleniyor

İngiltere basınında Brexit süreci ve yeni atanan Brüksel büyükelçisi var. Başbakan Theresa May’in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması da gazetelerde yer buluyor.

Daily Telegraph gazetesinin manşetinden duyurduğu haberde ‘May Brexit vizyonunu açıklayacak’ deniyor.

Theresa May’in Brexit sürecinin en çok konuşulan iki konusu olan ortak Pazar ve kişilerin serbest dolaşımı konularıyla ilgili net mesajlar vereceğini ifade eden gazete, “May sınır kontrollerini sağlamak mümkün olmazsa ortak pazardan çıkılabileceğinin sinyalini vermeye hazırlanıyor” diyor.

“May göçün kontrolü konusunun kırmızı çizgisi olacağını net bir şekilde ifade edecek” denen haberde, hükümete göre kişilerin serbest dolaşımının İngiltere için bir seçenek olmadığı vurgulanıyor.

Times gazetesinde ise istifa eden Brüksel Büyükelçisi Ivan Rogers’ın yerine Moskova Büyükelçiliği görevini yürütmüş olan Tim Barow’un atanmasına gelen tepkiler yer alıyor.

Theresa May’in Brexit sürecine temkinli yaklaşan ve hükümete uyarılarda bulunan isimlerin karar alıcı pozisyonlardan uzaklaştırılmasına karşı dşplomasi çevrelerinden etkili isimlerin karşı çıktığı ifade ediliyor.

Haberde, “Diplomatlar May hükümetinin net bir planı olmadığını ve ters giden her şey için bürokratları suçladığını söylüyor” deniyor.

Guardian gazetesinde de Brexit konusu manşette. Eski Brüksel Büyükelçisi Ivan Rogers’ın istifasının ardından yeni istifaların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Haberde yeni Brüksel Büyükelçisi Tim Barrow’un çok kısa bir süre içerisinde atanmasının AB tarafından da sürprizle karşılandığı ifade ediliyor ve “Brüksel’de bir yetkili, bu hızın İngiltere üzerindeki baskıyı gösterdiğini söyledi ve ‘Tedirginler’ dedi” bilgisini aktarıyor.

Bbc