İngiltere Başbakanı Theresa May’ın Brexit çıkışı Alman basınında geniş yer buldu

İngiltere’nin AB’den ayrılma stratejisi Alman gazetelerinde öne çıkan konular arasında.

İngiltere Başbakanı Theresa May uzun süredir merakla beklenen İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) stratejisini açıkladı. May, İngiltere’nin ortak Avrupa ticaret politikasının bir parçası olarak kalmasını istemediğini, ayrıca AB ile yeni bir gümrük anlaşmasını müzakere etmek istediğini söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi yorumunda AB’nin her şeye rağmen İngiltere ile işbirliği içinde kalmasından yana görüş belirtiyor:

“İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra daha güçlü, daha adil ve daha küresel olması hedefleniyor. Bu hedeflerin kaçta kaçının gerçekçi, kaçta kaçının ise hayal edilen hedefler olduğunu zaman ortaya koyacak. Büyük politika sahnesindeki gelişmeler göz önünde tutulduğunda, İngiltere’nin gelecekteki tek başına çıkışlarında ulusal çıkarlarını savunabileceğine inanmak çok kolay değil. Ama mevcut durum bu. AB üyesi 27 ülke ile İngiltere, ayrılmanın bir aile içi kavgaya dönüşmemesi ve ‘ayrılıktan sonraki dönemde de’ sıkı işbirliği ilişkisinin ortadan kalkmaması için ellerinden geleni yapmak durumundalar.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi yorumunda İngiltere’yi May liderliğinde zor bir geleceğin beklediğini söylüyor:

“Theresa May konuşmasında en kötü beklentilerin bile ötesine geçti. May İngiltere’nin kademesiz, bir anda AB’den ayrılması yönüne görüş bildirdi. İngiltere Başbakanı ülkesinin AB dışında kalarak iç pazarın bir parçası olamayacağını söylüyor. Bu iddia sürekli tekrarlansa da yanlış kalmaya devam ediyor. İngiltere gümrük birliğinde bir biçimde yer almaya devam etmek istiyor ama ortak dış gümrük anlaşmalarına katılmak istemiyor. Çünkü ‘küresel’ olmak istiyor ve okyanus ötesindeki ülkeler ile ticaret anlaşmaları imzalamak istediğini ileri sürüyor. Ülkesinin AB’yi terk etmesinin zararlarını sınırlı tutmak yerine İngiltere Başbakanı bilerek daha fazla zarara meydan veriyor. İngiliz halkının bu liderlikle önünde zor yıllar var.”

Dw