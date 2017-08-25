İngiltere Başbakanı Theresa May:Brexit sonrası Avrupa Mahkemesi’nin yargı yetkisini de terk edeceğiz Reviewed by Momizat on . İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisini de terk edeceklerini söyledi. May, İ İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisini de terk edeceklerini söyledi. May, İ Rating: 0
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İngiltere Başbakanı Theresa May:Brexit sonrası Avrupa Mahkemesi’nin yargı yetkisini de terk edeceğiz

Haber Tarihi:: 25 Ağustos 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra Avrupa Mahkemesi’nin yargı yetkisini de terk edeceklerini söyledi. May, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin Brexit’ten sonra İngiliz yasalarının “nihai hakemi” olacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra Avrupa Mahkemesi’nin yargı yetkisini de terk edeceklerini söyledi. May, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin Brexit’ten sonra İngiliz yasalarının “nihai hakemi” olacağını da sözlerine ekledi..

Marasnews

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