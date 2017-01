İngiltere Başbakanı May’in Brexit stratejisi tepki çekti

İngiltere Başbakanı May`in dün açıkladığı Brexit planı, siyasetçiler tarafından eleştirildi. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, AB ortak pazarından çıkışın “ekonomik olarak bir felaket” olacağını iddia etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in dün açıkladığı Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma stratejisi ve Brexit planı, Birleşik Krallık’taki siyasetçilerin tepkisini çekti.

Hükümetin 12 maddelik AB’den çıkış planına ilişkin konuşan İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, AB ortak pazarından çıkışın “ekonomik olarak bir felaket” olacağını iddia etti.

İskoçya’nın kendi çıkarları aleyhinde, oy vermediği bir yola doğru çekilemeyeceğini belirten Sturgeon, “Biz tekliflerimizi sunduk. Düzenli bir şekilde karar almaya devam edeceğiz ancak İskoçya’nın çıkarlarının zorla ezilmesine izin vermeye hazır değilim.” ifadelerini kullandı.

“Yumuşak Brexit” seçeneğinin tercih edilmesi halinde ülkesinin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı için ikinci bir referandumu gündemlerinden çıkarabileceklerini 10 gün önce dile getiren Sturgeon, May’in dünkü açıklamaların ardından yeni bir bağımsızlık referandumunun gündeme gelebileceği imasında bulundu ve “İskoçya’nın bunu ve farklı bir geleceği seçme kabiliyeti var.” dedi.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de Başbakan May’in merakla beklenen konuşmasının “tehdit içerikli” olduğu savundu. Corbyn, AB ile yapılacak anlaşmadan memnun kalınmaması halinde ülkenin “Avrupa’nın kıyısındaki bir vergi cennetine çevrileceğinin ima edildiğini” ileri sürdü.

Bir diğer muhalefet partisi Liberal Demokratların lideri Tim Farron ise, “Başbakan May, halkın referandumda tek pazardan çıkmak için oy verdiğini öne sürdü. Hayır, halk bunun için oy vermedi. May bunu, Britanya ekonomisine dev bir zarar vermek için seçti. Tek pazardan koparılmak, Britanya halkına sunulan öneriler arasında yoktu. Bu bir demokrasi hırsızlığıdır.” yorumunu yaparken, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) lideri Paul Nuttall, birlikten bir an önce çıkılması gerektiğini ve Başbakanın planlarının “yavaş bir Brexit”e neden olmasından endişe duyduğunu söyledi.

ADA BASINININ GÜNDEMİ MAY’İN BREXİT PLANI

İngiliz basını manşetlerinde Başbakan May’in dün Brexit sürecine ilişkin konuşmasına geniş yer ayırdı.

“May, Brexit endişelerini yatıştırdı ama İngiltere’nin kötü bir anlaşma imzalamayacağı uyarısında bulundu” manşetiyle çıkan Financial Times gazetesi, May’in Brexit sonrası ülkesine daha küresel bir rol biçtiğini vurguladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian manşetinde, “May’den Avrupa’ya Brexit tehdidi” başlığı kullanırken, May’in açıklamalarını bölümler halinde detaylandıran The Times, hükümetin ülkede yaşayan AB vatandaşlarının haklarını korumak istediğini ancak bunu yalnızca AB’nin de birlik içinde yerleşik İngiliz vatandaşlarının haklarının korunması halinde yapacağını yazdı.

Birinci sayfasında tamamen Brexit gelişmelerine yer veren Daily Telegraph gazetesi, May’in konuşmasında yer alan İngiltere’nin her yıl AB bütçesine sağladığı büyük katkının sonlanması ve AB’den İngiltere’ye göçün sınırlandırılması gerektiğine ilişkin sözleri öne çıkardı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen haziran ayında yapılan AB referandumundan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı. İngiltere ve Galler’de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya’da halkın yüzde 62’si AB üyesi olarak kalmaktan yana oy kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz hükümetinin 12 maddeli Avrupa Birliğinden çıkış planı ve Brüksel ile yürütülecek müzakerelerdeki amaçlarını dün düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı. May bu çerçevede, ülkesinin AB’den ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını ve Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasının son halinin parlamentonun oylamasına sunulacağını söylemişti.

