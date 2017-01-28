İngiltere Başbakanı May: Trump NATO’yu yüzde yüz destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilk yabancı lider olarak İngiltere Başbakanı Theresa May’i ağırladı. May, Trump’ın “NATO’nun yüzde yüzde arkasındayım” dediğini aktardı.

Bir hafta önce göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilk yabancı lider olarak İngiltere Başbakanı Theresa May’i ağırladı.

İki liderin Cuma günü Washington’daki görüşmesinde serbest ticaret, güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki işbirliği ön plana çıkan konular oldu.

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May, Beyaz Saray’da yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Her iki lider de iki ülke arasındaki “özel ilişkilere” vurgu yaptı. Ancak iki lider arasındaki gündemdeki konulara ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı May, Trump’ın “NATO’nun yüzde yüzde arkasındayım” dediğini aktardı. May, Trump’ın yaptığı görüşmede bu konuda kendisine güvence verdiğini söyledi. Ancak Trump, basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtlamadı. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda NATO’nun “modasının geçtiğini” savunmuştu.

Rusya’ya yaptırımlar

Rusya konusunda iki lider arasındaki görüş ayrılıkları dikkati çekti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda May açık ve net bir ifade kullandı. Kırım’ın ilhak edilmesi ve Ukrayna’ya müdahalesinin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak May, “önce Minsk anlaşmasının uygulanmasını görmek istiyoruz” dedi. May böylelikle, Rusya’ya yaptırımların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Buna karşılık Trump, bu konuda konuşmak için “daha çok erken” olduğunu söyleyerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların sürdürülüp sürdürülmemesi konusunu açık bıraktı. Trump’ın Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir bir telefon konuşması yapması bekleniyor.

İngiltere-ABD ticari ilişkiler

İngiltere Başbakanı May, Kraliçe II. Elisabeth’in İngiltere’ye davetini Trump’a ilettiğini, Trump’ın da bu daveti kabul ettiğini dile getirdi.

May’in Washington ziyareti, ABD ile ikili serbest ticaret anlaşması yapmak isteyen Londra yönetiminin bir diplomatik atağı olarak değerlendirildi. Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanan İngiltere için ABD ile ikili serbest ticaret anlaşması yapmak büyük önem taşıyor.

May Ankara’ya gidecek

İngiltere Başbakanı May, Washington’daki temaslarını tamamlamasının ardından Cumartesi günü Ankara’ya geçecek. May’in Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım ile biraraya gelmesi bekleniyor. Bu, May’in Ankara’yı ilk ziyareti olacak.

Ankara ve Londra arasındaki ilişkilerde soğuk rüzgarlar esiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara, Londra’yı yeterince dayanışma göstermemekle suçlamıştı. Londra ise Türk hükümetinin muhaliflere ve medyaya yönelik tavrını ve darbe girişimi sonrasında binlerce kişinin işten atılmasını, uzaklaştırılmasını ve cezaevine konmasını kaygıyla izlediğini dile getirmişti.

——-

Theresa May: Trump NATO’yu yüzde yüz destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden ilk yabancı lider olan İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmelerinde Trump’ın “NATO’nun yüzde yüz arkasındayım” dediğini aktardı.

Washington’a giden İngiltere Başbakanı Theresa May bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen ilk yabancı lider oldu.

Bir saatlik görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Açılış konuşmalarında iki lider de ülkeleri arasındaki özel ilişkiyi geliştirmek istediklerini ve önlerinde bunun için parlak bir dönem olduğunu vurguladı.

Basının NATO’yla ilgili sorularını yanıtlayan Theresa May, Donald Trump’ın “NATO’nun yüzde yüz arkasındayım” dediğini söyledi.

Donald Trump daha önce diğer üye ülkelerin bütçeye söz verdikleri katkıyı yapmaması nedeniyle NATO’yu eleştiren, ABD’nin NATO’da “kazıklandığını” söyleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Theresa May, Avrupalı mevkidaşlarını bu katkıyı yapmaları ve gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırmaları konusunda uyaracaklarını söyledi.

‘IŞİD’in arkasındaki ideolojiyi yenmemiz lazım’

Güvenlik ve istihbarat konusundaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurgulayan May, “IŞİD ve İslami radikalizme karşı ortak mücadelemizi geliştireceğiz. Bunun arkasında yatan ideolojiyi yenmeden bu örgütten kurtulamayız” dedi.

Theresa May, Trump’ı da İngiltere’de ağırlamak istediklerini ve ABD Başkanı’nın bu davetlerini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Donald Trump ise özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin de ticaretinin gelişeceğini söyledi.

Brexit ticareti geliştirecek

“Özgür ve bağımsız bir İngiltere dünya için bir nimettir. Brexit İngiltere için çok iyi olacak, ülkenizin ticaretini istediğiniz gibi kontrol edebileceksiniz” diyen Trump, Brexit referandumu öncesinde benzer sözler söylediği için basın tarafından eleştirildiğini fakat referandum sonunda İngiliz halkının AB’den ayrılmak istediğini hatırlattı.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Trump Rusya’yla iyi ilişkiler kurmak istediğini söylerken “Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Daha Putin’le tanışma imkanım olmadı. Ben iyi bir ilişki kurmak istiyorum ama bunun nasıl gerçekleşebileceğini göreceğiz. Bazen bir insanla iyi anlaşacağınızı düşünürsünüz, beklediğiniz gibi çıkmaz. Bazen de tam tersi olur” dedi.

Theresa May ise Rusya’nın Minsk Protololü’ne uymaması nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Theresa May, görüşmelerinde Trump ile hangi ortak yönlerini keşfettiği sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkimiz de sıradan, çalışan insanların çıkarlarına öncelik veriyoruz.”

Trump’ı ikna çabasıydı’

May görüşme öncesi Philadelphia’da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yıllık toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan May, “İçinde bulunduğumuz yeni çağda özel ilişkilerimizi yenilemeliyiz” dedi.

May konuşmasında “Dünyayı kendi isteklerimize göre şekillendirmek için başarısız askeri müdahalelere geri dönemeyiz” uyarısında da bulundu.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, May’in konuşması ile ilgili değerlendirmesinde,” ‘Önce Amerika’ politikasını hayata geçirme konusunda söz veren Trump’a yönelik doğrudan bir eleştiri olmasa da, bir ikna çabasıydı bu” dedi.

Theresa May’in konuşmasını izleyen Amerikalı Kongre üyelerinden Kevin Cramer ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Onu izlerken ve dinlerken ‘Bu Donald Trump’ın yıllardır kayıp olan kız kardeşi mi?’ diye düşündüm” diye konuştu.

İki ülke arasında Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması imzalanması iki tarafın da istediği bir konu olsa da İngiltere, Brexit öncesi diğer ülkelerle herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalayamıyor, olası bir anlaşma için pazarlık bile yürütemiyor.

Trump ise Brexit sonrası İngiltere ile hızla böylesi bir anlaşma imzalamak istediğini söylemişti.

Dpa-Dw-Bbc