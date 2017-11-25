İngiltere Başbakanı May: Rusya gibi düşman ülkelerin eylemlerine karşı gözümüzü açık tutmalıyız
İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’yı ‘düşman ülke’ olarak tanımlayarak, Avrupa ülkelerini gözünü açık tutması konusunda uyardı.
Avrupa Birliği’nin doğu Avrupa ülkeleri ile işbirliğine yönelik Doğu İşbirliği Zirvesi öncesinde konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın Avrupa’nın doğusunun potansiyel gelişimini tehdit ettiğini ve Avrupa ülkelerinin kolektif gücünü ortadan kaldırmaya çalıştığını ileri sürdü.
May “Rusya gibi düşman ülkelerin eylemleri konusunda gözümüzü açık tutmalıyız” dedi.
RS