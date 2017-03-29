İngiltere Başbakanı May: Geri dönüşü olmayan tarihi bir an (görüntülü haber-english)

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) resmi olarak başlatan mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a iletmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoda konuştu. May, “AB’den çıkışımızın yanında gelecekteki ortaklığımızın şartlarında anlaşmanın da gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.

“50. madde (Lizbon Anlaşması’nın birliğe üye ülkelerin çıkışını düzenleyen maddesi) artık işlemde ve Britanya halkının isteği doğrultusunda Birleşik Krallık AB’den ayrılıyor” diyen May ‘Geri dönüşü olmayan tarihi bir an” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK BİRLİK OLMA ZAMANI’

“Artık birlik olma zamanımız geldi, bu parlamentoda ve ülkede birleşmiş olmalıyız ki Birleşik Krallık için en iyi olası anlaşmayı ve hepimiz için en iyi olası geleceği garanti altına almak için çalışalım” diyen May birlikten çıkışın ardından İngiltere’nin AB’nin en iyi dostu olmasını ve küresel bir Britanya istediğini belirtti.

‘AB’Yİ TEHDİTLER KARŞISINDA SAVUNMAYA YARDIM EDECEĞİZ’

Brexit’in ardından AB’yi tehditler karşısında savunmaya yardım edeceklerini söyleyen May, Brexit müzakereleri konusunda net ve hırslı bir plana ve neler yapılması gerektiği konusunda vizyonları olduğuna işaret etti.

Müzakerelerde İngiltere’deki AB vatandaşlarının statüsü konusuna öncelik vereceklerini belirten May, “Buradaki AB vatandaşları ve AB’deki İngiltere vatandaşlarının durumu konusunda müzakerelerin başında anlaşmayı umuyorum. İki tarafta da bunu yapmak için iyi niyet olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘GELECEKTEKİ ORTAKLIĞIMIZIN ŞARTLARINDA ANLAŞMANIN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

May, İngiltere ve AB’nin yeni bir derin özel ortaklık kurması için planı olduğunu, bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu vurgulayarak, Brexit müzakerelerinde bu konuyu şart olarak öne sürebileceklerini ifade etti.

“2 yıllık sürede kapsamlı bir anlaşmaya erişmenin zor olacağının farkındayız” diyen May “Ancak AB’den çıkışımızın yanında gelecekteki ortaklığımızın şartlarında anlaşmanın da gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

May, ayrılık mektubunda ise, “23 Haziran’da İngiltere halkı Avrupa Birliği’nden ayrılmak yönünde oy kullandı. Daha önce dediğim gibi bu Avrupa olarak ortak değerlerimizin bir reddi değildi. Bu karar AB’ye veya geriye kalan üyelere zarar vermek amacı da taşımıyor. Biz referandumu kendi irademiz olarak görüyoruz” dedi.

RS

https://blogs.spectator.co.uk/2017/03/theresa-may-interview-no-guarantee-immigration-will-significantly-lower-brexit/