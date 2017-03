Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

İngiltere Başbakanı May: Geri dönüşü olmayan tarihi bir an (görüntülü haber-english) Reviewed by Momizat on Mar 29 . İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) resmi olarak başlatan mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a iletmesinin ardından İngiltere İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) resmi olarak başlatan mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a iletmesinin ardından İngiltere Rating: 0