İngiltere Başbakanı May, Brexit öncesi son AB liderler zirvesinde

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit öncesi son kez Avrupa Birliği liderler zirvesine katıldı.

Brüksel’de yapılan iki günlük zirvede, üye ülke liderleri ile görüşen Başbakan May, İngiltere’nin Birlik içinde rolünü oynamaya devam edeceğini vurguladı. May Brexit hakkında şunları söyledi:

“İngiliz halkının çağrısını yaptığı, bağımsız, kendini yöneten küresel ülkenin inşası için Avrupa Birliğinden ayrılmanın zamanı geldi.Ve bu nedenle, daha önce de söylediğim gibi bu ayın sonunda 50’inci maddeyi harekete geçireceğiz. Sınırlarını kontrol eden kendi hukukuyla güçlü bir ülke olarak, kendimize yeni bir rol aradığımız bu süreç Birleşik Krallık için belirleyici olacaktır.”

Brexit süreci ile ilgili İngiliz hükümetinin hazırladığı yasa tasarısıysa Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası arasında gidip gelmeye devam ediyor. Lordlar Kamarası son olarak hükümetin yaptığı ilaveyi kabul etmeyerek tasarıyı Avam Kamarası’na geri gönderdi. Lordlar Kamarası Avrupa Birliği ile varılacak anlaşma hakkındaki nihai kararı milletvekillerinin vermesini istedi.

Ajanslar