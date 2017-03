İngiltere Başbakanı May, Brexit öncesi son AB liderler zirvesinde

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit öncesi son kez Avrupa Birliği liderler zirvesine katıldı. Brüksel'de yapılan iki günlük zirvede, üye ülke liderleri ile